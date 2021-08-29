Samet Aybaba'dan ayrılık açıklaması: Balotelli'yi oynatıyorum sorun, oynatmıyorum sorun

Adana Demirspor ile yollarını ayıran teknik direktör Samet Aybaba sürece ilişkin olarak yaptığı açıklamada "Böyle bir şey olamaz. Balotelli'yi oynatıyorum, neden oynatıyorsun diye karışıyorlar. Oynatmıyorum, bu kez neden oynamıyor diye karışıyorlar. Her şeye karışmaya kalkanlar var" dedi.

26 yıl sonra Adana Demirspor'u Süper Lig'e çıkaran ve yeni sezonda da takımında başında devam eden Samet Aybaba takımı ile yollarını ayırdı. Deneyimli teknik adam ayrılığın ardından konuştu.

Fanatik'e açıklamalarda bulunan Samet Aybaba, "Böyle bir şey olamaz. Balotelli'yi oynatıyorum, neden oynatıyorsun diye karışıyorlar. Oynatmıyorum, bu kez neden oynamıyor diye karışıyorlar. Her şeye karışmaya kalkanlar var. Süper Lig tecrübesi olan oyuncular transfer edilmedi. Ortam bizim çalışmamıza elverişli halden çıktı. Başarılar diliyorum. Taraftar hep kalbimizde olacak" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor ilk 3 hafta sonunda 2 puan toplarken galibiyet alamadı.

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