Adana Demirspor'da Samet Aybaba dönemi sona erdi: "Ayrılığın Balotelli ile ilgisi yok"

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor teknik direktör Samet Aybaba ile karşılıklı olarak yolları ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Aldığımız karar gereği Samet Aybaba hocamız ile yaptığımız görüşmede anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. İki taraf için de hayırlı uğurlu olsun. Samet Aybaba'ya bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık, huzur ve başarılar dileriz" denildi. "Ayrılığın Balotelli ile ilgisi yok"

Transferle ilgili de konuşan Sancak, "Yunus Akgün için Galatasaray'dan haber bekliyoruz. Olmazsa bir sağ açık alacağız. İyi bir yerli kaleci almak istiyoruz. Bir de yerli sol bek almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrılığın Balotelli ile ilgili olduğu iddialarını yanıtlayan Sancak: "Bu konu bazı yerlere çekilebilir Balotelli falan... Bu işi bırakalım. Bu işin onunla hiç alakası yok. Balotelli çok değerli bir oyuncu. Normaldir, 55. dakikada hangi oyuncuyu çıkarırsan çıkar tepki gösterir. Kendi tepkisini kustu orada. Altında başka bir şey aramanın anlamı yok. Samet Hoca bu şehir için ve takım için önemli bir hocaydı. Bu ayrılıklar doğaldır" dedi.

"Balotelli'ye 'bu şekilde devam edeceksen hiç dönme' denildi"

Murat Sancak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

"Hiç kimse takımın üstünde değildir, Balotelli de değildir. Ülkesine giderken 'Bu şekilde tepkilere devam edeceksen, hiç dönme' denildi. Samet hocayla yolların ayrılması herhangi bir futbolcu yüzünden değildir. Kol kırılır, yen içinde kalır. Bu nedenle niçin, neden gibi cevaplar aramayın"