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Yaşam
Deutsche Welle

Şam'daki Ulusal Müze 6 yıl sonra yeniden açıldı

Müze, barındırdığı eserleri savaşın etkilerinden korumak için 2012 senesinde kapatılmıştı

29 Ekim 2018 21:51

Suriye'de iç savaş nedeniyle 2012 yılında kapatılan başkent Şam'daki Ulusal Müze, altı yıl aradan sonra kapılarını tekrar açtı. Pazar günü yapılan açılış ile 1920 yılında kurulan ve eski eserlerin sergilendiği müzenin bir bölümü ziyaretçilere açıldı.

Açılışta konuşan Suriye Kültür Bakanı Muhammed el Ahmed, "Müzenin açılması Suriye'nin halen varolduğuna ve Suriye'nin mirasının terörizmden etkilenmeyeceğine dair gerçek bir mesaj” diye konuştu. Bakan konuşmasında "Bugün, Şam iyileşti” dedi.

Ziyarete açılan kısımda sergilenen eserler arasında antik Palmira kentindeki IŞİD'in zarar verdiği eserlerden El Lat Aslanı, aynı bölgeden dokuma örnekleri ve ülkenin doğusundaki Dura-Europos antik kentinden freskler de yer alıyor.

Eserlerin 2011'de başlayan savaşın yıkıcı etkilerinden ve yağmadan korunması amacıyla müze 2012'de kapatılmış, 300 bin civarındaki eser yangın, sel ve bombalardan korunmak üzere gizli sığınaklara saklanmıştı. Müzenin diğer bölümlerinin de yakın zamanda ziyaretçilere açılması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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