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Dünya

Şam'da patlama: 30 ölü, 100'den fazla yaralı var

Suriye'nin başkenti Şam'ın silahlı grupların denetimindeki Vadi Barada'da bölgesinde bomba yüklü bir araç patlatıldı

25 Ekim 2013 22:52

Suriye'nin başkenti Şam'ın Vadi Barada ölgesindeki Ebu Zeyd camii yakınlarında bomba yüklü araçın infilak etmesi sonucu 30 kişinin öldüğü, 100 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC) tarafından yapılan açıklamada, kentin Vadi Barada bölgesindeki Kufr Zeyta beldesinde İsmet Ebu Zeyd Camisi yakınlarında bomba yüklü aracın patlaması sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 30 kişinin hayatını kaybettiği ve 100 kişin de yaralandığı belirtildi. 
Bazı yaralıların durumunun ciddi olduğu kaydedilen açıklamada, ölü sayısının yükselmesinden endişe edildiği dile getirildi.
Açıklamada, beldede ikinci bomba yüklü bir aracın fark edildiği ve Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) mensup kişiler tarafından araçtaki bombaların etkisiz hale getirildiği ifade edildi. İkinci araca 150 kg patlayıcının düşendiği ifade edilen açıklamada SRGC, patlamayı rejim güçlerinin yaptığını iddia etti.
Suriye resmi haber ajansı Sana,  "teröristler" araca bomba yerleştirmek istedikleri sırada patlamanın meydana geldiğini iddia ederek, "Teröristler ve siviller öldü" diye yazdı. Öte yandan Sana'ya göre hükümet güçlerinin Şam yakınında kurduğu pusuda en az 40 silahlı grup üyesi öldürüldü. Gözlemevi ise başkentin 30 km doğusunda Otebe isimli bu yerde yaşanan çatışmada en az 26 "yabancı isyancı"nın öldürüldüğünü belirtti. Hükümet güçleri gün içinde başkentin güneyindeki Hatitat el Türkmen kentinin denetimini de ele geçirmişti.

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