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Dünya

Suriye'de 1,5 tonluk patlama: 31 ölü

Suriye'nin Hama kentinde tam 1,5 ton patlayıcı yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında en az 31 kişi yaşamını yitirdi

20 Ekim 2013 20:02

Suriye resmi haber ajansı SANA, Hama'nın kenar mahallesindeki Meknana Tarım Şirketi yakınlarında patlayıcı yüklü bir komyonla düzenlenen intihar saldırısında 30 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını duyurdu.
İntihar eylemcisinin, mutfak tüpleri taşıyan bir komyonun geçişi esnasında aracı infilak ettirdiğini belirten SANA, patlamada 20 aracın yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinde büyük hasar meydana geldiğini kaydetti. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
SANA'ya konuşan Suriyeli bir yetkili, eylemi "silahlı terör gruplarının gerçekleştirdiğini" ifade etti. Gelen bilgilere göre intihar saldırganı El Kaide bağlantılı El Nusra cephesine mensup

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