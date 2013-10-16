Suriye'de yolcu otobüsünde patlama: En az 21 ölü

Suriyeli aktivistler dün gece bir otobüste seyahat sırasında meydana gelen patlamada en az 21 yolcunun öldüğünü söylüyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ölenler arasında kadın ve çocukların bulunduğunu açıkladı.

Ülkenin güneyinde Deraa bölgesine bağlı Noa kenti yakınlarında meydana gelen patlamanın nedeni açıklık kazanmadı. Yerel muhalefet Suriye ordusunu otobüse bomba koymakla ya da yola mayın döşemekle suçluyor.

Öte yandan dün Kurban Bayramı'nı ilk günü Suriye'nin kimi camilerinde açlık tehlikesi nedeniyle normalde yenmesi haram sayılan hayvanların yenilebileceği yönünde bir fetva yayınlandı.

Başkent Şam'ın güneyindeki camilerde yayınlanan fetvada kedi, köpek ve eşek gibi hayvanların etinin yenilebileceği mesajı verildi.

Çoğunlukla isyancıların kontrolündeki bu mahalleler gün be gün stratejik önemi büyük bu bölgeleri geri almak isteyen hükümet güçlerinin bombardımanı altında. Halk, gıda ve diğer ihtiyaç maddelerine erişemiyor.

Bölgede yaşam koşullarının daha da kötüleşmesi halinde insanların ölülerini yemek zorunda kalacağını söyleyen din adamları bunun aynı zamanda bütün dünyanın duyması gereken bir yardım çığlığı olduğunu söylediler.

Suriye'de iç savaş başladığından bu yana benzer fetvalar en yoğun çatışmaların yaşandığı sıralarda Humus ve Halep'te de yayınlanmıştı.