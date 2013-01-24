Samatya'da Ermeni kadınlara 3. saldırı

İstanbul’un Samatya semtinde yalnız yaşayan Ermeni kadınlara yapılan saldırılar sürüyor. Son olarak önceki akşam Çınar Polis Karakolu karşısında oturan Sultan Aykar isimli Ermeni vatandaş uğradığı saldırı sonucu bir gözünü kaybetti.

Samatya’da son 1,5 ayda üç Ermeni asıllı kadın saldırıya uğrarken bunlardan biri hayatını kaybetti. Polis saldırganları yakalamak için 20 ekiple çalışma yürütürken mahalledeki devriye sayısı da arttırıldı. Ekipler, siyah giyimli ve kar maskeli olduğu tesbit edilen bir saldırganın peşinde. İnsan Hakları Derneği’nden (İHD) bir heyet de mağdur aileler ve Fatih İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı ile görüştü. İHD’liler yetkililerin kendilerine saldırıların nefret suçu olduğuna dair bir bilgiye ulaşmadıklarını söylediklerini kaydettiler.



Komşuları hastaneye kaldırdı



28 aralıkta 85 yaşındaki Marissa Küçük, evinde boğazı kesilerek öldürmüştü. Kimlikleri henüz belirlenemeyen saldırganlar Küçük’ün ziynet eşyalarını da çalmıştı. Bu olaydan önce aralık ayı başında 87 yaşındaki T.A. da sokakta feci şekilde dövülmüş bu yüzden bir gözünü kaybetmişti. Son olay ise önceki gün yaşandı. Saat 16:00 civarında evine giden 86 yaşındaki Sultan Aykar kapısını açtığı sırada 35 yaşlarında, siyah giyimli, kır saçlı ve kar maskeli biri tarafından itilerek düşürüldü. Saldırgan yere düşen Aykar’ı tekmelemeye başladı. Aykar’ın çığlıkları üzerine dışarı çıkan komşularını gören saldırgan kaçtı. Komşuları baygın haldeki Aykar’ı hastaneye kaldırdı. Aykar yüzüne aldığı tekme nedeniyle bir gözünü kaybetti.



'Tedirginiz'



Taraf gazetesine konuşan Aykar’ın torunu şunları söyledi:

“Saldırıların hepsi Marmara Caddesi üzerinde oldu. Anneanneme saldıran kişi evden bir şey de almamış. Bu da saldırının hırsızlık için yapılmadığını gösteriyor. Olayların benzerliği nedeniyle saldırganın aynı kişi olabileceğinden şüpheleniyoruz. Cemaattekiler tek başlarına yaşayan yakınlarını ya evlerine getiriyor ya da yanlarına uğruyor. Polis devriye sayısını arttırdı ancak tedirginlik devam ediyor.”



Kamera kayıtları inceleniyor



Emniyet olaylarla ilgili hassas bir çalışma yürütüyor. Bölgedeki 1.500 kamera kaydı inceleniyor. Polis, saldırıların ırkçılık nedeniyle yapıldığına dair şimdiye kadar bir bulguya ulaşamadı.