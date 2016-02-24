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Samatya Cinayeti'nde dava sonuçlandı

Murat Nazaryan'a müebbet hapis cezası verildi

24 Şubat 2016 19:17

İstanbul Samatya'daki Ermeni Asıllı Maritsa Küçük'ü öldüren zanlı Murat Nazaryan, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan müebbet hapse mahkum edildi.

Hürriyet'in haberine göre, Samatya'da Ermeni asıllı Türk vatandaşı 85 yaşındaki Maritsa Küçük'ü öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ermeni asıllı vatandaş Murat Nazaryan, "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme Nazaryan'ı ayrıca "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı. 

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