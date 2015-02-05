Samatya cinayetinde polisin bulamadığı kanıtı aile buldu, evdeki örtüden birden fazla fail çıktı

Maritsa Küçük cinayetinde Adli Tıp Kurumu incelemesini tamamladı. Tutuklu sanık Murat Nazaryan dışında başka kişilerin de kan örnekleri bulundu.

Uygar Gültekin'in Agos'ta yayınlanan haberine göre, Fatih Samatya’da 2012’nin Aralık ayında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Maritsa Küçük davasında, Adli Tıp Kurumu incelemesini tamamladı. Evde bulunan ve üzerinde kan örnekleri bulunan örtüde yapılan incelemede, tutuklu sanık Murat Nazaryan dışında başkalarına ait kan örneklerine rastlandı.

Fatih Samatya’da 2012 yılının Aralık ayında yaşlı Ermeni kadınlara dönük saldırılar yaşanmıştı. 28 Aralık 2012’de evinde saldırıya uğrayan Maritsa Küçük hayatını kaybetmiş ve saldırının faili olduğu iddia edilen Murat Nazaryan tutuklanmıştı. Küçük’ün öldürülmesiyle ilgili İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

Polis bulamamıştı

Davanın açılmasının ardından, Küçük’ün hayatını kaybettiği evde, mağdur yakınları ve avukatları, üzerinde, olay gününe ait kan örneklerinin bulunduğu bir örtü ve bıçak buldu. Örtü ve bıçağı mahkemeye teslim eden mağdur yakınları, DNA incelesi yapılmasını ve soruşturmanın genişletilmesini istedi. Talebi kabul eden mahkeme, geçtiğimiz Kasım ayında inceleme yapılması için örtüyü Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi’ne göndermişti.

Adli Tıp Kurumu, kan örnekleriyle ilgili incelemesini tamamladı. İnceleme sonucunda hazırlanan rapora göre, davanın tutuklu sanığı Murat Nazaryan dışında birden fazla kişinin kan örneğine daha rastlandı, en az birisinin erkek olduğu belirtildi.

Polis, daha önce olay yerinde inceleme yapmış olmasına rağmen, örtüyü bulmamıştı. Mahkeme, raporun ardından elde edilen DNA örneklerini, emniyete göndererek, kayıtlı olan DNA örnekleriyle karşılaştırmasının yapılmasını isteyecek.

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Maritsa Küçük’ün ailesinin avukatı Eren Keskin, Adli Tıp Kurumu Raporunun oldukça ayrıntılı hazırlandığını ve ortaya çıkan sonucun, kendi tezleriyle örtüştüğünü söyledi. Keskin, “Buradan iki sonuç ortaya çıkıyor. Birincisi olayda birden çok kişinin varlığı, ikincisi ise polisin delilleri eksik topladığı. Olayın sonucunu etkileyecek olan bu delili biz mahkemeye sunduk. Polisin bu örtüyü incelemeye almaması oldukça düşündürücü. Biz bunu mahkemeye sunmasaydık, gerçek ortaya çıkmayacaktı. Buradan olayın bir kişinin üzerine yıkılması çabasını da görüyoruz” diye konuştu. Keskin “Bu örneklerin olaydan gününden önce meydana gelme ihtimali de var ama bu çok çok küçük bir ihtimal” dedi.

Diğer saldırılarla ilgili hiçbir gelişme yok

Samatya’da Maritsa Küçük’ün öldürülmesi dışında da başka yaşlı Ermeni kadınlarına dönük saldırılar da yaşanmıştı. İlk saldırı 2012 yılı Aralık ayı başında yaşandı. Turfanda Aşık evinde saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. 28 Aralık’ta Küçük’ün öldürülmesinden sonra da 22 Ocak’ta Sultan Aykar evinde benzer bir saldırıya saldırıya uğramıştı. Aykar, saldırıdan sonra gözlerinde ciddi görme kaybı meydana gelmişti.

Polis, saldırıların ardından Murat Nazaryan’ı saklandığı bir pansiyonda yakaladı ancak diğer saldırılarla ilgili herhangi bir inceleme başlattı. Maritsa Küçük davasına bakan İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Turfanda Aşık’ın saldırıya uğramasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Ancak Savcılık, saldırıların ardından yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen henüz işlem yapmış değil.