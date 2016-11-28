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Bilim / Teknoloji

Samanyolu'nun merkezinde yeni yıldız ailesi keşfedildi

Araştırmacılar, Samanyolu galaksisinin merkezinde yeni bir yıldız ailesinin varlığını keşfetti

28 Kasım 2016 18:46

İngiltere'deki Liverpool John Moores Üniversitesi Astrofizik Araştırma Enstitüsünden araştırmacılar, Samanyolu galaksisinin merkezinde yeni biryıldız ailesinin varlığını keşfetti.

Çok uluslu gözlem projesi "Sloan Sky Digital Survey" kapsamında çalışan araştırmacılar, ABD'nin New Meksiko eyaletindeki Apache Point Gözlemevi'nde bulunan uzay teleskobundan elde ettikleri kızılötesi izleme verilerini değerlendirdi. Araştırmacılar, söz konusu verileri kullanarak daha önce galaksinin merkezinde bulunan toz bulutunun arkasında kaldığı için doğrudan gözlenemeyen bölgeyi inceledi ve varlığı daha önce bilinmeyen bir yıldız topluluğunu saptadı.

Keşfedilen yıldız topluluğunun Samanyolu'nun oluşumunun erken evrelerinde ortaya çıkan ve bir milyon yıldızdan oluşan küresel kümelerin içindeki yıldız gruplarına benzerlik gösterdiği ifade edildi.

Yıldız ailesinin, galaktik merkezin ilk şiddetli oluşum safhasında küresel kümelerin parçalanmasıyla meydana gelmiş olabileceği ileri sürüldü.

Araştırmacılar, keşfin Samanyolu'nun merkezindeki yıldızların doğası, küresel kümelerin nasıl ortaya çıktığı ve Samanyolu ile diğer galaksilerin oluşumundaki rollerine dair önemli bilgiler sağlayacağını belirtiyor.

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