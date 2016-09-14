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Yaşam
Deutsche Welle

Samanyolu'da yer alan 1,14 milyar yıldızın 3 boyutlu haritası çıkarıldı

"Şimdiye kadar geliştirilmiş en duyarlı teleskoplarla donatılan Gaia uydusu, şimdiye kadar ulaşılamamış bir kesinlikte galaksinin haritasını çıkarıyor"

14 Eylül 2016 20:37

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Gaia uydusunun Dünya'ya ulaştırdığı veriler hakkında açıklamada bulundu. İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen toplantıda konuşan ESA Bilim Direktörü Alvaro Giménez, "Gaia, şimdiye kadar ulaşılamamış bir kesinlikte galaksinin haritasını çıkarıyor" dedi.

 

Yüz milyonlarca yıldız

 

Gaia, şimdiye kadar Dünya'ya 1,14 milyar yıldız hakkında veri iletti. Veriler, gök cisimlerinin konumlarının yanı sıra parlaklıkları, yüzey sıcaklıkları ve bileşenleri gibi özelliklerini içeriyor. Böylece Güneş Sistemi'nin de bulunduğu Samanyolu Galaksisi'nin yaklaşık yüzde 1'lik kısmının haritası çıkarılmış oldu.

3 boyutlu film hazırladı

Gaia haritanın yanı sıra üç boyutlu bir film de oluşturdu. Film, galaksinin en parlak iki milyon yıldızının hareketini gösteriyor. Gaia "değişen yıldız" olarak anılan 3 binden fazla gök cismini ölçerken Samanyolu Galaksisi'nin dışında binlerce gök cisminin de haritasını çıkardı.

 

Sorular yanıt bulacak

 

Uzmanlar Gaia'nın ilettiği verilerden yararlanarak Samanyolu'nun ortaya çıkış ve gelişimine ilişkin karşılık bekleyen sorulara yanıt verecek. Ayrıca binlerce yeni gezegenin keşfedilmesi bekleniyor.

 

1 milyar piksellik kamerayla donatıldı

 

Gaia uydusu 19 Aralık 2013 tarihinde fırlatıldı. 5 yıllık misyon, Samanyolu Galaksisi'nin en ayrıntılı üç boyutlu haritasının çıkarılmasını öngörüyor. Gaia son derece duyarlı iki teleskop ve bir milyar piksellik kamerayla donatıldı. Kamera Dünya'nın herhangi bir noktasından Ay yüzeyindeki bir madeni parayı görüntüleyebilecek gelişmişliğe sahip. Misyon boyunca elde edilen veriler sıkıştırılsa dahi 1,5 milyon CD'ye sığacak.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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