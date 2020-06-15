Samanyolu'nda 30'dan fazla Dünya benzeri aktif uygarlık olabilir

İngiltere’de önemli araştırmalara imza atan Notthingham Üniversitesi akademisyenlerinin yaptığı çalışmaya göre, galakside 30’dan fazla gezegende Dünya benzeri evrim süreci yaşanıyor.

Söz konusu araştırma sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan öğretim görevlisi Profesör Christopher Conselice, çalışmalarına Astrobiyolojik Kopernik Limiti adını verdiklerini belirtiyor.

Euronews'in haberine göre; Astrobiyolojik Kopernik Limiti iki farklı formda bulunuyor. Bunların ilki “zayıf limit” teorisi. Buna göre gezegenlerdeki zeki yaşam formu 5 milyar yıl öncesine dayanıyor. Güçlü limit teorisine göreyse evrendeki hayat belirtilerinin ilk ortaya çıkışı 4.5 ila 5 milyar yıl önce gerçekleşti.

Bu yeni araştırmaya göre evrendeki varlıklar ya da canlılar, metal ve maden yönünden zengin bir ortamda gelişmeye ihtiyaç duyuyor. Çünkü insanlık Güneş’te bulunan metaller sebebiyle Dünya’da maden yönünden zengin bir ortam oluşturdu.

Profesör Conselice konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Amacımız kozmik çapta evrimi araştırmak. Biz buna Astrobiyolojik Kopernik Limiti diyoruz. Galakside birkaç düzine dünya benzeri aktif uygarlık olabilir. Tıpkı Dünya’da olduğu gibi buralardaki zeki yaşam formlarının ve gezegenlerin oluşması 5 milyar yıl sürmüş olabilir. Dünya’ya benzerlikler gösteriyor olabilir” ifadelerini kullandı.

Daha önce 2012 yılında yapılan benzer araştırmada, Dünya’ya benzer gezegenlerin oluşması için “asgari gezegen metal-maden oranı”na ulaşılmasının gerekli olduğu ortaya çıkmıştı.

Profesör Conselice, “Dünya dışı uygarlıklarla ilgili yaptığımız araştırma sadece galaksideki yaşam formlarını açığa çıkarmıyor, aynı zamanda Dünya’daki insan uygarlığının ne kadar daha yaşayabileceğiyle ilgili önemli ipuçları da sağlıyor. Eğer evrende bizden başka uygarlıklar olmadığını kesin bir şekilde ispatlarsak, bu aslında insanlığın uzun süre var olması açısından oldukça kötü bir haber. Eğer hiçbir ize rastlamasak bile insanlığın geleceği ve kaderimiz hakkında önemli bulgular sağlamış olacağız” diyor.

Notthingham Üniversitesi araştırma görevlileri şu ana kadar elde ettikleri bilgilere dayanarak Samanyolu Galasisi’nde ortalama 30-36 farklı insanlık benzeri uygarlığın olduğunu tahmin ediyor. Araştırma sonuçları açıklandıktan hemen sonra tüm bulgular The Astrophysical Journal akademik dergisinde yayımlandı.

Dünya dışı uygarlıklar var olsa bile, onlara ulaşmak oldukça zor. Çünkü en yakın uygarlığın yaklaşık 17 bin ışık yılı uzaklıkta olduğu tahmin ediliyor. Onlarla bir şekilde iletişim kurmak da yine insanlık adına büyük bir meydan okuma.