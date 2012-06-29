Samandağ kumsalı Suriye'nin atıkları nedeniyle çöplüğe döndü

Rio’dan sonra dünyanın en uzun ikinci kumsalı olarak kabul edilen 14 kilometrelik Hatay’ın Samandağ kumsalı, Suriye’den denize dökülen atıklar yüzünden çöplüğü andırıyor.

Suriye’nin Lazkiye kentinden denize dökülen atıklar, güçlü akıntılarla Hatay’ın Samandağ İlçesi’ndeki Türkiye’nin en uzun kumsalına bir kaç günde ulaşıyor. Çöplere Asi Nehri ve açık denizde gemiler tarafından bırakılanlar da eklenince, Samandağ kumsalı neredeyse çöplüğe dönüşüyor. Uzun kumsal, özellikle poşet, pet şişeler ve bebek bezleriyle doluyor.

Tatil için Samandağ’ı tercih edenler, çöplerin içinden denize girmek zorunda kalıyor. Kumsal, Samandağ Kaymakamlığı ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinliklerle zaman zaman temizlenmeye çalışılıyor. Ancak, gün içinde akıntıyla gelmeye devam eden çöpler, kumsalları tamamen dolduruyor. Çöpler gelmeye devam ettiği için temizlik bir çözüm olmuyor.



Kumsal, deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı



Samandağ kumsalı ayrıca nesli tükenme tehlikesi yaşayan Caretta Caretta ve Chelonia Mydas türü deniz kaplumbağalarının da önemli üreme alanlarından biri olarak kabul ediliyor. Ancak kaplumbağalar yumurta bırakmak için bazen çöpler nedeniyle kumsala çıkmakta dahi zorlanıyor. Yumurtadan çıkan yavru kaplumbağalarda denize ulaşamıyor. Bazı kaplumbağalarda suyun içindeki beyaz poşetleri, önemli besin kaynaklarından biri olan deniz anası sanıp yemeğe kalkışınca, boğularak ölüyor.