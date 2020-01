Sam Smith sildi süpürdü

Grammy ödül töreninin bu yıl 57'ncisi Los Angeles'taki Staples Center'da düzenlendi. Yılın en iyi yeni sanatçısı, en iyi şarkı (Stay With Me), en iyi kayıt ve en iyi pop vokal albümü (In the Lonely Hour) dallarında dört ödül birden alan Sam Smith geceye damgasını vurdu. Ödül konuşmasında meçhul aşkına hitap eden Smith “Kalbimi kırdığın için çok teşekkür ederim, çünkü bana dört Grammy getirdin” dedi.

Pharrel Williams, Rosanne Cash ve Beyonce da geceden üç ödülle dönen isimler oldu. Amerikalı süperstar 'Pharrel Williams Happy' adlı şarkısıyla en iyi müzik videosu, en iyi pop solo performans ödülünü alırken Girl albümü ile de en iyi çağdaş albüm ödülüne layık görüldü.

Yılın albümü ve en iyi rock albümü dalında ödüle Morning Phase ile Beck, en iyi pop düet/grup performans dalında ödüle Say Something ile A Great Big World ve Christina Aguilera layık görüldü. Tony Bennett ve Lady Gaga Cheek To Cheek ile en iyi geleneksel pop vokal albüm dalında ödülü alırken, Beyonce ve Jay Z, 'Drunk in Love' adlı şarkıyla en iyi R&B şarkısı ve en iyi R&B performansı dallarında ödül aldı.

Los Angeles'taki gecede rapçi LL Cool J, Kanye West, Madonna, Rihanna, Paul McCartney, Lady Gaga, Katy Perry ve AC/DC gibi dünyaca ünlü yıldızlar sahnede görev yaptı.

83 kategoride verilen Grammy ödüllerini kazanan isimler, müzik branşından 13 bin uzmanın oylarıyla belli oluyor.