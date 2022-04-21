Şam hükûmetiyle sığınmacıların dönüşü için görüşeceğini duyuran Zafer Partisi, Dışişleri Bakanlığı'na gitti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Şam hükûmetiyle sığınmacı ve kaçakların geri dönüşü için görüşme sürecini başlatıyoruz" açıklaması sonrası Zafer Partisi heyeti Dışişleri Bakanlığı'na giderek konuyla ilgili görüşme yaptı.

Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Nisan 2022 Pazartesi günü, Parti Genel Merkezinde yapılan basın toplantısında, Şam ile ülkemizde yer alan "Geçici Koruma" altındaki Suriyelilerin ülkelerine dönmesi konusunda görüşmelere başlanacağını duyurmuştur. Bu konuyla ilgili olarak, Zafer Partisinden görevlendirilen bir heyet, 20 Nisan 2022 Salı günü Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürlüğünü ziyaret etmiş ve Şam ile başlatılacak görüşmelere ilişkin bilgi vermiştir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"11 yıldır Türkiye’de Geçici Koruma altına alınan Suriyelilerin ekonomik, sosyal, demografik ve güvenlik maliyetleri açıklanmıştır.

2021 yılı sonu itibariyle Türkiye’deki Geçici Koruma altındaki Suriyelilerin devlete maliyetinin yaklaşık 90,8 milyar Dolar olduğu ifade edilmiştir.

Suriye sınırına yakın bölgelerde yoğunlaşan sığınmacı nüfusun toplamının 4 milyon civarında olduğu, çoğu kimliksiz ve kayıtsız olan bu insanların arasında başta Selefi gruplar olmak üzere, çeşitli terör örgütleri üyelerinin olduğunun düşünüldüğü açıklanmıştır.

Suriyeli sığınmacıların kayıtlı oldukları il dışında ikamet yasağı olmasına rağmen, serbestçe yer değiştirdikleri, kaçak iş gücü olarak istihdam edilerek Türk nüfusun işsizlik oranının arttığı ve kent varoşlarına yerleşen kontrolsüz bu grupların, kent yaşamına uyum sağlayamadığı ve asayiş olaylarının giderek arttığı belirtilmiştir.

11 yıldır ülkemizde Geçici Koruma altına alınan bu nüfus ve diğer düzensiz göçmenlerle birlikte, Türkiye’deki yabancı nüfusun 8 milyona çıktığı, bunun Dünya’da başka bir örneği olmadığı ve artık bir BEKA sorununa dönüştüğü izah edilmiştir.

En son olarak, Rusya-Ukrayna savaşının geldiği aşama ve bölgesel etkileri değerlendirilerek,

Türkiye-Suriye ilişkilerinde yeni bir dönem başlatmanın mümkün olduğu,

Zafer Partisinin bu meseleye günlük siyasi hesap veya rekabetin ötesinde devlet ciddiyeti ve sorumluluğuyla yaklaştığı açıklanmıştır."

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