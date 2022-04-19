Ümit Özdağ: Şam hükûmetiyle sığınmacı ve kaçakların geri dönüşü için görüşme sürecini başlatıyoruz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, parti olarak "Şam hükûmetiyle sığınmacı ve kaçakların geri dönüşü için görüşme sürecini başlatacaklarını" söyledi açıkladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Partisine katılan eski Devlet ve Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel’e rozetini takan Özdağ, Türkiye’deki sığınmacıların geri dönüşüne ilişkin politikaları konusunda CHP ve AKP’yi eleştirdi. Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Sizin sığınmacıları, kaçakları yollama gibi bir planınız yok. Türk milletine karşı dürüst olun Sayın Kılıçdaroğlu” dedi.

AKP’nin de Suriyelileri ülkelerine geri göndermek gibi bir politikasının olmadığını kaydeden Özdağ, şöyle konuştu:

“AKP’nin de Suriyelileri yollamak gibi bir politikası asla yok. Erdoğan, Suriyelileri yollamayı ilk günden beri düşünmüyor. Erdoğan’ın hedefi, Türk milletini uyutarak, uyuşturarak, tepkisizleştirerek ve çaresizlik içinde vatanını paylaşmaya razı etmektir. Bir yandan Suriyelilere vatandaşlık verirken diğer yandan da Türk milletini, ‘Yollarız, bakalım, gönüllü giderlerse giderler, yollamayız laflarıyla’ oyalamıştır.

Daha iki hafta önce bütün kamuoyu önünde ‘Sığınmacıları geri yollamayacağız’ açıklaması yapan Erdoğan’ın şimdi dün itibariyle ‘Gönüllü olarak gidecekler’ ifadesini kullanması da hiç samimi değildir.”

"Süreci başlatıyoruz"

Sığınmacıları bir sene içerisinde vatanlarına geri yollayacaklarını belirten Özdağ, şöyle dedi:

“Zafer Partisi olarak Şam hükümetiyle sığınmacı ve kaçakların geri dönüşü için görüşme sürecini başlatıyoruz. Adana Mutabakatı’nı imzalayan hükümetin, Devlet ve Dışişleri Bakanı olan Sayın Şükrü Sina Güler Zafer Partisi’ne katılmıştır. Yarın, Dışişleri Bakanlığı’yla Suriye İşleri Genel Müdürlüğü’yle partimizin yetkilileri bilgi vermek için ilk görüşmeyi yapacaklardır. Bunu takip eden süreçte sayın bakanımızın başkanlığında bir heyet, Şam’da ilgililerle görüşmek üzere diplomatik temas sürecini başlatacaktır.”