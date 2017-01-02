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Spor

Sam Allardyce'dan fikstür şikâyeti

Crystal Palace menajeri Allardyce, rakiplerinin daha fazla dinlendiğini söyledi

02 Ocak 2017 15:21

Crystal Palace menajeri Sam Allardyce, Premier Lig'de fikstürü düzenleyenlerin hata yaptığını dile getirdi.

Devre arasının verilmediği ligde geride kalan yılın son 5 günü ile yeni yılın ilk 3 günü içinde takımlar 3 maça birden çıkıyor. Bir önceki karşılaşmanın üzerinden 48 saat bile geçmeden, yeni bir maça çıkan takımlarda sakatlık sorunu da sıklıkla yaşanıyor.

Crystal Palace Menajeri Sam Allardyce da söz konusu fikstür nedeniyle bir hayli zorlandıklarını dile getirdi.

Arsenal maçının tamamlanmasından 48 saat sonra Swansea ile karşılaşacak Crystal Palace'ın çalıştırıcısı, kendilerine daha fazla dinlenme süresi verilmemesinden şikâyet etti.

Bu nedenle Arsenal maçında Cabaye, Benteke ve Townsend gibi as oyuncularını oyundan erken aldığına dikkat çeken Allardyce, "Swansea bizden bir gün daha fazla dinlenme şansı buldu. Bu fikstürü kim düzenliyor bilmiyorum ama bence görevine son verilmeli" ifadelerini kullandı.

 

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Crystal PalaceSam AllardycePremier Ligfikstür

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