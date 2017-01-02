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Spor

Diego Costa'ya 95 milyon Euro'luk teklif!

Çin Süper Ligi ekiplerinden Tianjin Quanjian, Chelsea'nin İspanyol golcüsünü transfer etmek istiyor

02 Ocak 2017 13:50

Carlos Tevez'in ardından Chelsea forması giyen yıldız oyuncu Diego Costa'nın da Çin'e gidebileceği ortaya çıktı. İngiliz basınına yansıyan haberde Çin Süper Ligi ekiplerinden Tianjin Quanjian'ın Diego Costa için devrede olduğu belirtildi.

Fabio Cannavaro'nun çalıştırdığı Tianjin Quanjian'in Chelsea'ye Diego Costa için yaklaşık 95 milyon Euro'luk yeni bir teklif yaptığı belirtildi.

Çin temsilcisi daha önce de Diego Costa için Chelsea'ye yaklaşık 57 milyon Euro'luk bir teklifte bulunmuş ancak Chelsea tarafından bu teklif kabul edilmemişti.

Tianjin Quanjian'ın, Diego Costa'ya da haftalık 565 bin Euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

2014'ten bu yana Chelsea forması giyen 28 yaşındaki Diego Costa'nın 2019 yılına kadar kulübü ile sözleşmesi blunuyor.

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