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Spor

Tevez dünyanın en çok kazanan futbolcusu oldu

Shanghai Shenhua'ya imza atan Carlos Tevez, yıllık 40 milyon Euro kazanacak

29 Aralık 2016 11:27

Çin Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua, Carlos Tevez ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tevez'e bonservis bedeli olarak 11 milyon Euro ödenecek.

Carlos Tevez'in transferini Boca Juniors resmi sitesinden duyururken, Çin ekibi Shanghai Shenhua, Instagram hesabından "Hoşgeldin Carlitos" mesajını paylaştı.

Shanghai Shenhua'dan yıllık 40 milyon Euro kazanacağı kaydedilen Carlos Tevez, futbol dünyasının en çok kazanan oyuncusu olacak.

Boca Juniors alt yapısından yetişen Carlos Tevez, Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus gibi kulüplerde forma giydi.

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