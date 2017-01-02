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Spor

Wenger: 30 yıldır böyle gol görmedim

Arsenal menajeri Arsene Wenger, Giroud'nun attığı golde bir balet gibi olduğunu söyledi

02 Ocak 2017 13:29

İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace'a attığı golle izleyenleri büyüleyen Oliver Giroud'ya Arsene Wenger'den övgü geldi.

Maçtan sonra konuşan Fransız teknik adam, ''Bugüne kadar görmedğimi güzellikte bir goldü. Güzellik barındıran sürpriz ve spektaküler bir hareketti. Oyuncularıma sürekli güzelliğin yeteneğin içinde olduğunu söylüyorum.

Büyülü, etkileyici, sürpriz ve spektaküler bir hareketti, sanatın barındırdıkları gibi. Giroud'nun girişimi beni mutlu etti. Sürpriz bir bireysel yetenekle sonuçlanan takım oyunu golüydi, aynı bale gibi. Antrenmanlarda böyle güzel goller atıyor ama 30 yıldır bunun gibi bir gol görmedim. Top arkasında ve yüksekteydi. Böylesini hatırlamıyorum.'' dedi.

Bu sezon Premier Lig'de sadece iki maçta ilk 11'de sahaya çıkan Giroud, sahada kaldığı 350 dakikada 5 gol ve 1 asist üretti.

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