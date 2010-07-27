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Yaşam

SALZBURG MÜZİK FESTİVALİ  VİYANA (A.A)

27 Temmuz 2010 20:38

-SALZBURG MÜZİK FESTİVALİ  VİYANA (A.A) - 27.05.2010 - Ali H.Yurtsever bildiriyor - Avrupa'nın en önemli ve saygın müzik etkinliği olan Salzburg Müzik Festivalinin bu yıl açılışını yapan ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say ile Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası(BİFO) Avusturya basınından da tam not aldı. Liberal eğilimli günlük Kurier gazetesinin müzik ve sanat eleştirmeni Peter Jarolin, Say ve BİFO konserine ilişkin makalesinde, ''Harika piyanist Fazıl Say''ın solo piyano ve orkestra için bestelediği parçası ''Nirvana Yanıyor''un prömiyerinin coşkuyla alkışlandığını belirterek, ''Say, akılda kalabilecek iddialı efektlere de dayanan, ancak kesinlikle kulak tırmalamayan bir eser bestelemiş'' diye yazdı. Festival başkanı Helga Rabl-Stadler'in konuşmasındaki ''Kültür başkenti, Kültür başkentini selamlıyor'' ifadesine işaret eden gazeteci Jarolin, ''İstanbul'dan gelen bu selam, sözün ötesine geçti. Sascha Goetzel orkestra şefi sıfatıyla iki yıl içinde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrasını her nota sehpasını üst düzeyde teçhiz ederek fevkalade bir müzik topluluğu heline getirdi'' dedi. BİFO şefi Goetzel'in Türk sanatçı Ulvi Cemal Erkin'in çoşkulu bestesi ''Köçekçe'yi'' üstün performansla sunduğu festivalin geleneksel mekanlarından Felsenreitschule'de de açıkça ortaya çıktığını ifade eden gazeteci Jarolin, makalesinde, ''sonrasında harika piyanist Fazıl Say'ın solo piyano ve orkestra için bestelediği parçası ''Nirvana Yanıyor''un prömiyeri çoşkuyla alkışlandı'' ifadesini kullandı.  Fazıl Say'ın, Mozart'ın 12.piyano konçertosunu seslendirdiğinde de ''üstün yetenekli bir sanatçı olduğunu ispatladığını'' yazan Jarolin, ''Sascha Goetzel ve seçkin Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Paul Hindemith'in Carl Maria von Weber'in bir teması üzerine Metamorfozlar ve Ottorino Respighi'nin bale suiti Seba Melikesi Belkıs adlı eserler de beğeni topladılar. Kültür alışverişi işte böyle bir keyif'' diyerek Say'dan özgüyle söz etti.

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