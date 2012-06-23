Salvador Dali'nin tablosu çalındı

Salvador Dali'nin New York'taki bir sanat galerisinde sergilenen tablosunun çalınması, güvenlik kameralarına yansıdı.



Venus Over Manhattan Sanat Galerisi yetkilileri, "Cartel des Don Juan Tenorio" adlı tablonun müşteri gibi davranan bir kişi tarafından çalındığını açıkladı.

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde hırsız, güvenlik görevlisinden fotoğraf çekmek için izin istiyor, güvenlik görevlisi uzaklaşır uzaklaşmaz tabloyu duvardan indirip yanında getirdiği büyük siyah bir torbaya koyuyor.

Dali'nin 1949 yılında tamamladığı tabloya yaklaşık 150 bin dolar değer biçiliyor.

Koleksiyoncu Adam Lindemann'a ait Venus Over Manhattan Sanat Galerisi, Mayıs ayında açılmıştı. Galeride 19. yüzyıla ait eserler sergileniyordu.