Salvador Dali’nin mezarı açılacak

1989 yılında hayatını kaybeden İspanyol ressam Salvador Dali'nin mezarının açılarak babalık testi yapılacağı bildirildi.

Dali'nin kızı olduğunu iddia eden Pilar Abel Martinez'in başvurusunu değerlendiren Madrid'deki ilgili mahkemeden bugün yapılan açıklamada, ünlü sanatçının mezarının açılarak DNA testi yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu davanın 2015 yılında Katalonya'nın Girona kentinden bir kadın tarafından açıldığı kaydedildi.

1956 yılında Dali'nin memleketi Figueres doğumlu olan Pilar Abel Martinez, 2007 yılından beri Dali'nin evlilik dışı doğan kızı olduğunu iddia ediyor. Martinez'in avukatı Enrique Blanquez, Dali'nin mezarının açılma tarihinin henüz kesinlik kazanmadığını ama muhtemelen Temmuz ayında mezarın açılacağını belirtti.

Martinez, annesinin 1950'li yıllarda Dali'nin yaşadığı bir evde hizmetçi olarak çalıştığını ve Dali ile olan arkadaşlıklarının bir süre sonra gizli bir aşk ilişkisine dönüştüğünü öne sürüyor. Martinez, Dali'nin mirasından pay almanın yanı sıra adını da taşıma hakkı elde etmeyi talep ediyor. Mirasın ne kadar olduğu ise henüz bilinmiyor.

Dali'nin eşi Gala'dan çocuğu yok

Gerçeküstü akımın en önemli temsilcilerinden Salvador Dali'nin ilham perisi olarak gördüğü eşi Gala ile 48 yıl süren evliliğinden çocuğu bulunmuyor. Dali vasiyetinde bütün mirasını İspanyol devleti ile Gala-Salvador Dali Vakfı'na bırakmıştı. Ancak ilgili yüksek bir mahkeme Dali'nin eserlerinden elde edilen kazançta yasal mirasçılarının da pay hakkı olduğuna hükmetmişti.

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DW/dpa/ JD/GA