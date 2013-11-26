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Kültür-Sanat

Salon'da Kuzey Avrupa rüzgarı 3 konser ile devam ediyor

Aksel Kolstad, coşkun müziğiyle 28 Kasım Perşembe 21.30’da Norveç Konsolosluğu tarafından desteklenen A Taste of Norway serisi kapsamında Salon’da olacak

26 Kasım 2013 22:45

Norveç Konsolosluğu tarafından desteklenen A Taste of Norway serisi kapsamında bu hafta Salon’da üç konser verilecek. Norveçli piyanist ve besteci Aksel Kolstad, elektronik müzik grubu Flunk ve caz trompetçisi Mathias Eick müzikseverlerle Salon sahnesinde buluşacak.

Aksel Kolstad, coşkun müziğiyle 28 Kasım Perşembe 21.30’da Norveç Konsolosluğu tarafından desteklenen A Taste of Norway serisi kapsamında Salon’da olacak.

Norveçli elektronik müzik grubu Flunk, 29 Kasım Cuma 21.30’da Norveç Konsolosluğu tarafından desteklenen A Taste of Norway serisi kapsamında İstanbullu müzikseverlerle Salon’da buluşacak. 

The Door (2008) ve Skala (2011) adlı iki solo albüm yayımlayan Mathias Eick beşlisiyle birlikte 30 Kasım Cumartesi 21.30’da Norveç Konsolosluğu tarafından desteklenen A Taste of Norway serisi kapsamında Salon sahnesinde olacak.

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salonkuzey avrupakonserAksel KolstadFlunkMathias Eick

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