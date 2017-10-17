Salon'da bu hafta neler var?

Salon ve Doğan Kitap işbirliğiyle düzenlenen söyleşiler dizisi devam ediyor. Bu ayın konukları ülkenin en değerli iki tiyatrocusu Deniz Türkali ve Ayşenil Şamlıoğlu, 17 Ekim Salı akşamı Salon’da gerçekleştirilecek "Şarkılı, sözlü, danslı hayat" başlıklı söyleşide kâh müziğe kâh tiyatroya dokunacak.

İşte Salon İKSV'nin bu haftaki programı:

17 Ekim Salı, 20.00 : Doğan Kitap'la söyleşi

Salon ve Doğan Kitap işbirliğiyle düzenlenen söyleşiler dizisi devam ediyor. Bu ayın konukları ülkenin en değerli iki tiyatrocusu Deniz Türkali ve Ayşenil Şamlıoğlu, "Şarkılı, sözlü, danslı hayat" başlıklı söyleşide kâh müziğe kâh tiyatroya dokunacak olan ikili, 17 Ekim Salı akşamı Salon sahnesinde keyifli bir sohbet için herkesi bekliyor.

Söyleşi için rezervasyon.iksv.org adresinden rezervasyon yaptırılabilir.

18 Ekim Çarşamba, 21.30 : Nejat Dimili

Besteci, prodüktör, söz yazarı Nejat Dimili, profesyonel müzik kariyerine 2001’de Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi’nde başladı. Burada piyano ve keman eğitimi alan ve ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Bölümü Keman Ana Sanat Dalı’nda eğitimini tamamlayan Nejat Dimili, yapımı bir buçuk yıl süren ilk albümü ‘Ambivalans’ı Mayıs ayında Alman plak şirketi Timezone Records etiketiyle yayımladı. Albüm A.B.D., Almanya, Birleşik Krallık, Fransa gibi pek çok ülkenin dijital platformu üzerinden dinleyici ile buşuştu. Nejat Dimili uykuyla uyanıklık arasındaki ince çizgiden yükselen elektronik ve slowcore besteleri ile 18 Ekim Çarşamba akşamı Salon’a ilk defa konuk oluyor.

Konserin biletleri ayakta(tam) 35 lira, öğrenci 25 lira olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

19 Ekim Perşembe, 21.30 : Douglas Dare

Londralı şarkıcı ve söz yazarı Douglas Dare, ilk albümü ‘Seven Hours’ı 2013’te, ikinci albümü ‘Whelm’i ise 2014’te yayımladı. Plak şirketi Erased Tapes’ten arkadaşları Olafur Arnalds ve Nils Frahm ile Avrupa ve Kuzey Amerika turnelerine çıkan Douglas Dare, iki yıl önce Greg Haines ile Salon’da aynı sahneyi paylaşmış, Salon’dakileri büyülemişti. Douglas Dare, 2016’da yayımladığı son albümü ‘Aforger’ın ardından güçlü bir performansla 19 Ekim Perşembe akşamı tekrar Salon’da.

Konserin biletleri oturmalı (numarasız) Tam 50 lira Ayakta 40 lira Öğrenci 30 lira olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

20 Ekim Cuma, 22.00 & 21 Ekim Cumartesi, 22.30: Ezhel

Ankara’nın rap dünyasına en büyük hediyesi Ezhel, reggae ve rap müzikle 12 yaşında tanıştı, 14-15 yaşına geldiğinde rap yazmaya başlamıştı. İngilizce başladığı sözlerini sonradan Türkçe’ye döndürdü. 18 yaşında Afra Tafra adlı bir reggae grubuyla çalmaya başladı. Ardından birkaç Ankaralı arkadaşıyla birlikte reggae, rock ve hip-hop icra ettikleri Kökler Filizleniyor adlı grubu kurdu. Bir yandan kendi şarkılarını yazmaya devam ederken albümün de prodüktörü olan Bugy ile tanıştı, beraber sekiz şarkıya daha imza attılar. Tamamen bağımsız olarak yayımladıkları ‘Müptezhel’ adlı albüm çok çok kısa bir sürede muazzam bir başarı yakaladı. Ezhel, son dönemin en samimi, en gerçek, en içten ve en başarılı rap parçalarıyla 20 ve 21 Ekim’de Salon’a geliyor.

Ezhel’in 20 Ekim Cuma ve 21 Ekim Cumartesi akşamı düzenlenecek konserlerinin biletleri tükenmiştir.