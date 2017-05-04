Salon'da bu hafta hangi konserler var?

İstanbul yeraltı kültürünün dört önemli grubu, ilk kez art arda Salon sahnesinde olacak. 25'inci yılını kutlayan "Radical Noise", 23 sene önce tamamen kadınlardan oluşan bir kadroyla kurulan ve yakın zamanda kadrosunu sabitleyip Planet Tampon albümünü yayınlayan punk rock grubu "Tampon", Kadıköylü saykedelik ve deneysel rock grubu "Uluru" ve OI/punk/hardcore grubu "Ofisboyz" 6 Mayıs'ta Salon’da aynı sahneyi paylaşacaklar. Program, saat 21:30'de başlayacak.

Dört grubun art arda sahne alacağı, yüzde 100 Metal sponsorluğunda gerçekleşecek gecede sesin sınırları zorlanacak. Konserin biletleri ayakta 35 TL, öğrenci 25 TL olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.



