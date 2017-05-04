T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Salon'da bu hafta hangi konserler var?

Dört grubun art arda sahne alacağı gecede sesin sınırları zorlanacak

&#39;Radical Noise&#39;

04 Mayıs 2017 18:22

İstanbul yeraltı kültürünün dört önemli grubu, ilk kez art arda Salon sahnesinde olacak. 25'inci yılını kutlayan "Radical Noise", 23 sene önce tamamen kadınlardan oluşan bir kadroyla kurulan ve yakın zamanda kadrosunu sabitleyip Planet Tampon albümünü yayınlayan punk rock grubu "Tampon", Kadıköylü saykedelik ve deneysel rock grubu "Uluru" ve OI/punk/hardcore grubu "Ofisboyz" 6 Mayıs'ta Salon’da aynı sahneyi paylaşacaklar. Program, saat 21:30'de başlayacak.

Dört grubun art arda sahne alacağı, yüzde 100 Metal sponsorluğunda gerçekleşecek gecede sesin sınırları zorlanacak. Konserin biletleri ayakta 35 TL, öğrenci 25 TL olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.


 

 

ETİKETLER

İKSVSalonRadical NoiseUluruTamponOfisboyz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24