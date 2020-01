SALON'da bu hafta: Anadolu ezgileri ve Fransız melodileri

Özer Arkun, Fatih Ahıskalı, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün'ün bir araya gelmesiyle kurulan Rubato, usta ellerde yeniden şekillenen Anadolu ezgileriyle 10 Ocak Cuma akşamı Salon’da olacak. Belli bir ritme bağlı kalmadan temponun serbest bir anlayışla hızlandırılıp yavaşlatılması anlamına gelen Rubato, temelde oda müziği yapan bir topluluk. Rubato, enstrümantal parçalardan oluşan ilk albümleri Bir’i, Kasım ayında Dokuzsekiz Müzik etiketiyle piyasaya sürdü.

Anadolu ezgilerine kendi yorumlarını kattıkları performanslarıyla beğeni toplayan Rubato,10 Ocak Cuma akşamı 21.30’da, bu eşsiz deneyimi sevenleriyle paylaşmak üzere Salon’da sahne alacak.

Fransız Synth-pop İkilisi Juveniles, 11 Ocak Cumartesi Salon sahnesinde

Fransız synth-pop ikilisi Juveniles, 11 Ocak Cumartesi gecesi Salon sahnesinde yerini alacak. 80'leri hatırlatan elektro-pop melodileriyle Salon’u hareketlendirecek olan Juveniles, ilk defa 2011'de We Are Young adlı single ile adını duyurdu. Ertesi yıl Through The Night adlı bir EP yayımlayan ikili, Fransa'da Transmusicales ve Inrockuptibles festivallerinin ardından İngiltere, İsveç, Kanada ve ABD'de de başka pek çok festivalde boy gösterdi. Kendi adlarını taşıyan ilk albümleri Juveniles’i Haziran 2013’te piyasaya çıkaran grup, Türkiye’de takipçileriyle ilk kez Eylül 2013’te yapılan Rock’n Coke festivalinde buluştu. Canlı performansıyla eleştirmenlerden tam not alan Juveniles’in etkilendiği isimler arasında Hot Chip, Cut Copy ile Morrissey ve The Smiths gibi gruplar bulunuyor.

Elektronik-pop’la takipçilerini coşturacak olan Juveniles, hayranlarıyla tekrar 11 Ocak Cumartesi gecesi 22.30’da Salon’da buluşacak