Salon İKSV 8 Eylül'de sezona merhaba diyor

2010 senesinden bu yana iyi ve kaliteli müzik severlerin buluşma noktalarından biri haline gelen Salon, 8 Eylül’de başlayacak yeni sezonunda sanatın her alanına yer ayırırken takipçilerine de şimdiden ajandalarına alacakları dopdolu bir program sunuyor. Salon’un yeni sezon konserlerinin biletleri 5 Ağustos Pazar günü satışa çıkıyor.

Kendi alanının usta müzisyenleri ve yeni yetenekleri Salon sahnesinde

Salon’da sezon açılışı iki müthiş konserle Rhye’dan geliyor. Kanadalı Michael Milosh’un, Danimarkalı Robin Hannibal’la ortak projesi Rhye, bu yılın başında yayımladıkları ikinci albüm ‘Blood’ın ardından dünya çapında bir turnesi kapsamında, ikinci Salon konserleri için 8 ve 9 Eylül’de iki gece üst üste tekrar İstanbul’da.

Sezona sıkı bir başlangıç yapan Salon’un ikinci konuğu ise Balthazar ile tanıdığımız Maarten Devoldere’den solo projesi Warhaus olacak.

15 Eylül’de İstanbul'da ilk kez Salon’a konuk olacak Warhaus’un ardından, 2018 tarihli ‘In the Rainbow Rain’ albümünden parçalarla Okkervil River, 19 Eylül’de Salon dinleyicisi ile buluşacak.

Salon tüm sezon boyunca aralarında The Soft Moon, Sons of Kemet, Jehan Barbur, Mashrou’ Leila, La Luz ve Jakuzi ile daha birçok ismi hayranlarıyla buluşturmaya devam edecek.

Biletler 5 Ağustos Pazar günü satışta

Salon’un yeni sezon programının biletleri 5 Ağustos Pazar günü saat 10.30’da satışa çıkacak. Kısa bir süre avantajlı fiyatlarla satışa çıkacak olan biletler, Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan ana gişe İKSV’den (Pazar günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında) temin edilebilir. Lale Kart sahipleri için indirimli ön satış dönemi ise 3 Ağustos Cuma günü başlıyor.

Salon etkinliklerinde Vodafone FreeZone üyelerine bir bilet alana ikinci bilet hediye. Salon İKSV’de bu sezon da Garanti Bankası sponsorluğunda gerçekleşecek Garanti Caz Yeşili konserleri izleyicilerle buluşacak. MasterCard da Paha Biçilemez İstanbul programı kapsamında Salon etkinliklerine katkıda bulunuyor.

Sezon Boyunca Salon Sahnesine Konuk Olacak Diğer İsimler

Salon tüm sezon boyunca aralarında dingin vokali, hikâyesi bol şarkılarıyla Türkiye’nin en başarılı caz vokallerinden, söz ve şarkı yazarı Jehan Barbur, kendi yazdığı şarkılardan oluşan ilk solo albümünden şarkılarla İspanyol caz müsizyeni Cecilia Krull, neo-klasik müzik bestecisi ve piyanist Joep Beving, 2016’da Salon’da verdikleri konserlerinin tüm biletleri tükenen ve bu sene ikinci bir buluşma için Salon’a konuk olacak, sarkastik, politik, bir o kadar da eğlenceli, tanıdık indie rock melodileri ile Mashrou’ Leila’nın da bulunduğu konuklarıyla farklı tınılara kulak vermek isteyenleri Beyoğlu’ndaki mekanında ağırlayacak.

Salon, Ekim ve Kasım’da da Arap rock’ını dünyaya duyurmaya aday El Morabba3, surf rock, doo-wop, saykedelik tonları bir araya getiren tarzlarıyla Seattlelı surf rock grubu La Luz, artık neredeyse ezbere bilinen şarkıları ve yeni albümden sürprizleriyle, Türkiye’de son zamanların en çok ses getiren darkwave, synthpop grubu Jakuzi, Türkiyeli dinleyicilerin hayli yakından tanıdığı, Luis Vasquez’in post-punk, darkwave projesi The Soft Moon gibi güncel müziğin önemli yıldızlarını ağırlamaya devam edecek.

Akordeonun deneysel, alışılmadık ve kesinlikle büyüleyici yüzünü yansıtan üretimleriyle, İsviçreli akordeon sanatçısı Mario Batkovic, yepyeni albümlerinin turnesi kapsamında Salon’a da konuk olacak, Karayip ve Afrika ritimlerini merkezine alan, bu sene müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden Mercury Prize'a da aday olan, Londralı caz grubu Sons of Kemet ve ezbere söylenen 70’ler türkülerini modern bir makyajla sahneye taşıyan Hollanda kökenli Türkçe saykedelik rock grubu Altın Gün de müzik tutkunlarının İstanbul’daki buluşma noktası Salon’da dinleyicinin karşısında olacak.