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Kültür-Sanat

Salon İKSV 22 Eylül'de kapılarını açacak

Yeni sezon Marius Lauber’in solo projesi Roosevelt ile başlayacak

08 Ağustos 2017 18:19

Salon İKSV, özlenen konserler ve önemli sahne performanslarıyla 22 Eylül'de sanatseverlere kapılarını açıyor.

Yenilikçi yaklaşımıyla güncel müziğin İstanbul'daki adreslerinden olan Salon, yeni sezon etkinlik programını açıkladı. Konser biletleri 10 Ağustos'ta satışa çıkacak.

22 Eylül Cuma: Roosevelt

Salon’da yeni sezon, Alman synthpop prodüktörü Marius Lauber’in solo projesi Roosevelt ile 22 Eylül Cuma akşamı başlayacak. Roosevelt, 80’leri hatırlatan, bir yandan tekno altyapısına yakın duran, bir yandan da synthlerin başrolü oynadığı chillwave tınılarla flört eden parçalarıyla sezonun ilk konserinde dinleyici ile buluşacak. 

27 Eylül Çarşamba: Zoe Keating

Salon, yeni nesil klasik müziğin kadın temsilcilerinden Zoe Keating’le programına devam edecek. Besteleriyle hem pop’a hem de klasik müziğe göz kırpan Zoe Keating, 27 Eylül Çarşamba akşamı Salon sahnesinde olacak. 

30 Eylül Cuma: Flunk

29 Eylül Cuma akşamı Salon'un konuğu Norveç’ten sesini dünyaya duyuran, 2000’li yılların başından bu yana parçalarıyla özellikle trip-hop severlerin zihinlerinde haklı bir yer edinmeyi başarmış Norveçli dörtlü Flunk. Yeni sezona hızlı bir başlangıç yapan Salon, Flunk konserinin hemen sonrasında 30 Eylül Cumartesi akşamı gitarist ve prodüktör Ozan Boz ile vokalist Özgü Özman liderliğinde Toronto'da kurulan Minor Empire’ı sahnesinde ağırlayacak.

Salon tüm sezon boyunca aralarında Washed Out, Anthony Strong, Mammal Hands, Wild Beasts, Hidden Orchestra ve Sleep Party People’ın da bulunduğu birçok sanatçının konserine ev sahipliği yapacak.

Detaylı bilgi için Salon İKSV'nin sayfasını ziyaret edebilirsiniz

 

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