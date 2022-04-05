Salmonella: Kinder Surprise yumurtaları İngiltere'de enfeksiyon bağlantısı nedeniyle piyasadan toplandı

İngiltere'de Kinder Sürpriz yumurta çikolataları ile bağlantılı, çoğu çocuk 63 kişide salmonella vakasına rastlanması üzerine, çikolataların bir kısmı toplandı.

İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), toplanan tüm yumurtaların Belçika'daki aynı fabrikada üretildiğini açıkladı.

11 Temmuz - 7 Ekim 2022 tarihleri arasında üretilmiş 20 gramlık veya 3'lü paket yumurta çikolataların yenilmemesi tavsiye edildi.

Çikolata üreticisi Ferrero, satışa sunulan Kinder ürünlerinin hiçbirinin salmonella testinde pozitif sonuç çıkmadığını söyledi.

Firma, "Gıda güvenliği konularını son derece ciddiye alıyoruz ve bu konu için içtenlikle özür diliyoruz" dedi.

Şu ana kadar ortaya çıkan 63 salmonella vakasının çoğu 5 yaş ve altı çocuklarda görüldü. Hiçbir vaka can kaybıyla sonuçlanmadı.

Avrupa'da ise daha fazla vakanın kaydedildiği bildirildi.

Vakaların görüldüğü diğer ülkeler Fransa, Almanya, İsveç, Hollanda ve İrlanda.

'Tedbir amaçlı'

FSA, Ferrero'nun tedbir amacıyla ürünleri gönüllü olarak topladığını ve herhangi bir şikâyet almadığını; firmanın, salgının nedenini belirlemek için gıda güvenliği yetkilileriyle yakın bir şekilde çalıştığını belirtti.

FSA, Kinder tarafından üretilen diğer ürünlerin etkilenmediğine inanıldığını kaydetti.

FSA tarafından yayımlanan uyarıda, halk sağlığı kurumları tarafından yapılan soruşturmaların, "İngiltere genelinde bildirilen salmonella zehirlenmesi vakaları ile Ferrero şirketi tarafından üretilen belirli bir ürün arasında bir bağlantı bulduğu" ifade edildi.

Salmonella enfeksiyonu belirtileri

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde verilen bilgiye göre, salmonella bakterisinin vücuda alınmasından yaklaşık 12-72 saat sonra şu belirtiler görülebiliyor: İshal, ateş, bulantı, kusma ve karın krampları.

Hastalık genellikle 4-7 gün sürüyor ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşiyor. Hastalık bazı kişilerde ise ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabiliyor. Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyredebiliyor.

Uzmanlar, belirtilerin şiddetli seyretmesi halinde doktora gidilmesini, ayrıca salmonella bulaşıcı olduğundan, semptomları olan herkesin ellerini iyice yıkamalarını ve başkalarının yiyeceklerine dokunmamalarını tavsiye ediyor.