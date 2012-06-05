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Kültür-Sanat

Salman Rushdie'nin Geceyarısı Çocukları beyazperdede

Deepa Mehta Rushdie’nin senaryosunu esas aldığı filmini özel izinle Sri Lanka’da çekti

05 Haziran 2012 11:20

 

Salman Rushdie’nin Booker Ödülü’ne de değer görülen Geceyarısı Çocukları/ Midnight’s Children adlı romanı Deepa Mehta tarafından beyazperdeye aktarıldı.
 
Rushdie aslında beyazperdede görmek istediği eseri kendisi de senaryolaştırmış, ancak Hindistan’da çekimler için izin alınamaması üzerine proje rafa kaldırılmıştı. Mehta ise Rushdie’nin senaryosunu esas aldığı filmini özel izinle Sri Lanka’da çekti. Taraf'ın haberine göre, Rushdie’nin romanı, 1990’lı yıllarda BBC tarafından da dizi olarak çekilmek istenmiş, ancak Sri Lanka’nın çekim iznini son anda iptal etmesi üzerine proje suya düşmüştü.
 
Peki Mehta neden, pek çok yönetmen ve sinema yazarı tarafından “beyazperdeye aktarılamayacağı” söylenen Geceyarısı Çocukları üzerinde çalışmayı tercih etti, derseniz... Cevabı, aslında Mehta’nın çok azimli olmasında aramamak lâzım. Zira Mehta 2008’de Rushdie’ye Soytarı Şalimar/ Shalimar the Clown’ı beyazperdeye aktarmak istediğini söyleyince ünlü yazar “O değil de, aslında Geceyarısı Çocukları’nı çeksen daha iyi olur” demiş. Ekim ayında vizyona girmesi beklenen filmin dağıtım hakları ise şimdiden 40 ülkeye satılmış bile.

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