T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Salman Rüşdi'den 'düşünce özgürlüğü' çağrısı

Frankfurt Kitap Fuarı'nın açılış törenine konuk konuşmacı olarak davet edilen Salman Rüşdi, dünya genelinde düşünce özgürlüğü için daha fazla çaba gösterilmesini istedi.

14 Ekim 2015 00:55


Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi, konuk konuşmacı olarak davet edildiği Frankfurt Kitap Fuarı'nın açılış töreni öncesinde bir basın toplantısı düzenledi. Dünya genelinde düşünce özgürlüğü için daha fazla çaba gösterilmesini isteyen Rüşdi, düşünce özgürlüğüne sınırlama getirilmesinin 'sadece sansür' değil, aynı zamanda 'insan doğasına da bir müdahale' olduğunu belirtti. Rüşdi, düşünce özürlüğü olmadan diğer özgürlüklerin eksik kalacağını ifade etti.

Salman Rüşdi, düşünce özgürlüğünün bütün insanlar için 'temel' bir değer olduğunu söyledi. Batı'da artık düşünce özgürlüğü için mücadele edilmesine gerek kalmadığını düşündüğünü belirten Rüşdi, ancak hala bu yolda bir savaş verilmesi gerektiğini ifade etti ve yazar ve yayınevlerine yönelik tehditlere atıfta bulundu. Rüşdi, "Edebiyat güçlü, lakin yazarlar zayıf. Eserleri kalsa da onların hayatları mahvolabilir. Ölüler için bu çok da büyük bir teselli olmaz" dedi.

"Şeytan Ayetleri" adlı kitabı nedeniyle 1989 yılında İran'da hakkında ölüm fetvası verilen ve İslam dünyasında büyük tartışmalara neden olan Rüşdi'nin Frankfurt Kitap Fuarı'na katılacak olması sebebiyle İran, fuarı bu yıl boykot edeceğini duyurmuştu.

Frankfurt Kitap Fuarı bu yıl 14-18 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarın konuk ülkesi ise Endonezya.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Frankfurt Kitap FuarıSalman RüşdiHintRüşdiAyetleri34;Rüşdi Frankfurt Kitap FuarıKitap FuarıEkimEndonezya. © Deutsche Welle Türkçe AFP/dpa/DW BÖ/ÇA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24