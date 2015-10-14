Salman Rüşdi'den 'düşünce özgürlüğü' çağrısı



Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi, konuk konuşmacı olarak davet edildiği Frankfurt Kitap Fuarı'nın açılış töreni öncesinde bir basın toplantısı düzenledi. Dünya genelinde düşünce özgürlüğü için daha fazla çaba gösterilmesini isteyen Rüşdi, düşünce özgürlüğüne sınırlama getirilmesinin 'sadece sansür' değil, aynı zamanda 'insan doğasına da bir müdahale' olduğunu belirtti. Rüşdi, düşünce özürlüğü olmadan diğer özgürlüklerin eksik kalacağını ifade etti.

Salman Rüşdi, düşünce özgürlüğünün bütün insanlar için 'temel' bir değer olduğunu söyledi. Batı'da artık düşünce özgürlüğü için mücadele edilmesine gerek kalmadığını düşündüğünü belirten Rüşdi, ancak hala bu yolda bir savaş verilmesi gerektiğini ifade etti ve yazar ve yayınevlerine yönelik tehditlere atıfta bulundu. Rüşdi, "Edebiyat güçlü, lakin yazarlar zayıf. Eserleri kalsa da onların hayatları mahvolabilir. Ölüler için bu çok da büyük bir teselli olmaz" dedi.

"Şeytan Ayetleri" adlı kitabı nedeniyle 1989 yılında İran'da hakkında ölüm fetvası verilen ve İslam dünyasında büyük tartışmalara neden olan Rüşdi'nin Frankfurt Kitap Fuarı'na katılacak olması sebebiyle İran, fuarı bu yıl boykot edeceğini duyurmuştu.

Frankfurt Kitap Fuarı bu yıl 14-18 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarın konuk ülkesi ise Endonezya.