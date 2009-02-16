Salma Hayek Fransız sevgilisiyle evlendi

Paris'in 6. Bölge Belediyesinde hafta sonunda kıyılan nikaha, çiftin yakınları dışında kimsenin davet edilmediği bildirildi.Uzun süredir birlikte yaşayan ve 2007 yılında bir kız çocuğu sahibi olan çift, 2008 Temmuz ayında kısa süreli bir ayrılık yaşamıştı.Aynı zamanda yönetmenlik ve şarkıcılık yapan 42 yaşındaki Hayek, 2003 yılında Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun hayatını anlatan "Frida" isimli oyunundaki performansıyla Oscar'a aday gösterilmişti.