T24 LogoT24 Logo
Magazin

Salma Hayek Fransız sevgilisiyle evlendi

Meksikalı film yıldızı Salma Hayek, Printemps mağaza zincirinin sahibi Fransız iş adamı François-Henri Pinault ile Paris'te evlendi.

16 Şubat 2009 02:00

Meksikalı film yıldızı Salma Hayek, Printemps mağaza zincirinin sahibi Fransız iş adamı François-Henri Pinault ile Paris'te evlendi.

Salma Hayek fotoğrafları - FOTOGALERİ

Paris'in 6. Bölge Belediyesinde hafta sonunda kıyılan nikaha, çiftin yakınları dışında kimsenin davet edilmediği bildirildi.

Uzun süredir birlikte yaşayan ve 2007 yılında bir kız çocuğu sahibi olan çift, 2008 Temmuz ayında kısa süreli bir ayrılık yaşamıştı.

Aynı zamanda yönetmenlik ve şarkıcılık yapan 42 yaşındaki Hayek, 2003 yılında Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun hayatını anlatan "Frida" isimli oyunundaki performansıyla Oscar'a aday gösterilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24