Hayek: Benim gibi tombik birinin yıldız olabilmesi mucize!

Meksikalı dünyaca ünlü film ve televizyon yıldızı Salma Hayek, Harper's Bazaar dergisine konuştu. 50 yaşına yaklaşan oyuncu Hayek, "Benim gibi 'aksanlı, kısa ve tombik' bir kadının yıldız olabilmesi bir mucize" dedi.

Geçen aylarda vizyona giren ve Oliver Stone’un yönettiği The Savages filminde rol alan Salma Hayek, Harper’s Bazaar dergisinin yeni sayısı için objektiflerin karşısına geçti. Kıvrımlı vücut hatlarıyla barışık olduğunu vurgulayan Hayek, yaşına ve fiziğine rağmen hâlâ sinema dünyasının tepesinde yer alabilmesini mucize olarak nitelendiriyor: “Dünyanın en şanslı kadını olmalıyım. İngilizceyi aksanlı konuşuyorum, disleksiğim, kısa boylu ve tombik bir kadınım. Ancak tüm bunlara rağmen hâlâ Hollywood ’da iş bulabiliyorum.”

46 yaşındaki yıldız oyuncu tüm bu anlattıklarına rağmen fiziğinden ve yaşam tarzından ödün vermemeye kararlı: “Yemek yemeyi ve şarap içmeyi çok seviyorum. Bu moda için iyi olmayabilir ama moralim için gayet iyi. Mutluyum, çünkü yiyebiliyorum.”