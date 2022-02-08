Salihli Çevre Derneği Başkanı: Nikel madeninin tamamı için alınmış bir ruhsat yok

Manisa Gördes'te Meta Nikel Madencilik A.Ş.'nin faaliyette olan nikel madeninin işletme ruhsatının olmadığı ortaya çıktı. Çevrecilerin açtığı dava sonucu hazırlanan bilirkişi raporuna yansıyan bilgiye göre, tesisin, stok ve pasa döküm alanlarının bulunduğu ruhsat sahalarının işletme izni bulunmuyor. Salihli Çevre Derneği Başkanı avukat Seçil Ege Değerli, "Tesisin tamamı için alınmış bir ruhsat yok" dedi.

Salihli Çevre Derneği Başkanı avukat Seçil Ege Değerli, şirketin, Türkiye'nin en büyük sülfürik asit tesisini kurmak için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan geçtiğimiz yaz aylarında "ÇED olumlu" kararı aldığını hatırlattı

Manisa'nın Gördes ilçesinde yaklaşık 15 yıldır faaliyette olan maden ocağı çevrecilerin, çiftçilerin ve bölge halkının tepkisine neden oluyor. Özellikle Marmara Gölü, Gediz Nehri ve Gediz Havzası, madene olan yakınlığı nedeniyle riskli durumda değerlendiriliyor.

Gazete Duvar’dan Osman Çaklı’nın haberine göre, geçici işletme izninin dahi alınmadığı ortaya çıkan madenin yasa dışı çalıştığının ortaya çıkması üzerine Salihli Çevre Derneği Başkanı avukat Seçil Ege Değerli, "Tesisin tamamı için alınmış bir ruhsat yok" dedi.

"İşletme izni olmayan tesise ÇED olumlu kararı nasıl verilir"

Hukuken kaçak konumda olduğu ortaya çıkan tesis hakkında ÇED süreçlerinin işletilmesine de tepkili olan Değerli, şaşkınlık içerisinde olduklarını belirtti. Ruhsatsız çalışma, yıllarca hiç denetleme yapılmadığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Ruhsatı olmayan şirket, Türkiye'nin en büyük sülfürik asit tesisini kurmak için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan geçtiğimiz yaz aylarında "ÇED olumlu" kararı almıştı. İşletme ruhsatı olmayan bir tesisin, valilik yahut bakanlıktan "ÇED olumlu", "ÇED gerekli değildir" kararları alabildiğine değinen Değerli, "Hukuken bize göre bu kararların bir geçerliliği yok, işletme izni olmayan bir şirkete nasıl izin verilebilir" diye konuştu.

“Şirket faaliyeti ivedilikle durdurulmalı”

Şirketin kurmak istediği sülfürik asit tesisi ise yıllık 1 milyon ton kapasiteli olacak. Tesisin kurulması durumunda Türkiye'nin en büyük sülfürik asit tesisi olma özelliğini kazanacak. Tesisin ağır risk taşıdığını anlatan avukat Değerli, "ÇED olumlu" kararına karşı hukuki sürecin devam ettiğini hatırlatarak, bölgenin ekolojik olarak hassas olduğunun açık olduğunu kaydetti. Değerli, önümüzdeki günlerde yetkili kamu makamlarına başvurarak şirket faaliyetlerinin ivedilikle durdurulmasını, madenin kapatılmasını talep edeceklerini söyledi.