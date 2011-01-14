-SALİH UZUN DA DP'YE BAŞKAN ADAYI ANKARA (A.A) - 14.01.2011 - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanvekili Salih Uzun, partisinin yarın yapılacak 10. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkan adayı olacağını bildirdi. Uzun, yazılı açıklamasında, yarın, partileri ve merkez siyasetin geleceği açısından tarihi bir kongre yapılacağını belirtti. Kongrenin, genel seçimlere 5 ay gibi kısa süre kala hayata geçirilecek olmasının da önemini bir kat daha artırtığını ifade eden Uzun, şöyle devam etti: ''Türkiye'nin ne yazık ki gerilimlerden beslenen siyasal ortamında DP kongresi, mutedil siyasetin, huzurun ve ortak idealler etrafında birleşmenin mümkün olabileceğini milletimize gösterecektir, göstermelidir. DP Kongresi'nden milletimizin ve parti tabanımızın beklentisi çok yüksek bir noktadadır. Parti tabanımız, teşkilatlarımız ve elbette milletimiz DP'den gerçek anlamda bir değişim talep etmektedir. Üniversite yıllarından bugüne kadar DP geleneğinin ve misyonunun içinde yer alan, genel başkanlık dahil birçok kademede bu geleneğe gururla hizmet eden biri olarak; çalışma arkadaşlarımla ve teşkilatlarımızla yürüttüğüm istişareler sonucu, 10. Olağanüstü Büyük Kongremizde Genel Başkan adayı olmaya karar vermiş bulunuyorum. Kongremizin bize yakışır biçimde, demokrasi şenliği havasında hayata geçmesini, partimiz ve Türkiye için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum.''