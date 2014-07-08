Salih Müslim: IŞİD, Türkiye'de bazı kurumlardan destek görüyor

PYD Eş Başkanı Salih Müslim, Kobane’ye saldıran IŞİD üyelerinin Türkiye toprakları üzerinden bölgeye geçtiğini ileri sürdü.

MedNuçe televizyonunda yayınlanan Rojava programında gazeteci Amed Dicle’nin sorularını yanıtlayan Müslim, Kobane’ye saldırılar ve bunun arkasındaki güçler konusunda açıklamalarda bulundu.

Rojavalı genç kadın ve erkekler direniyor

Kobane’ye saldırıların tüm Kürdistan’a yönelik olduğunu ifade eden Müslim şunları söyledi: “Bu saldırılarla bizi teslim almak istiyorlar. Ama biz direniyoruz. Halkımızın direnişi ortadadır. Bugün YPG saflarında kuzey Kürdistanlı, Doğulu, Guneyli ve Rojavalı genç kadın ve erkekler direniyor. Şehit oluyorlar. Şehitlerimiz bizi bir araya getiriyor. Birliğimizi güçlendiriyor. Biz de şehitlerimizin anısına bağlı kalarak sonuna kadar direniş diyoruz ve direniyoruz.”

Kobane’nin üç taraftan abluka altında olduğunu bir tarafının ise Türkiye sınırına dayandığını belirten Müslim, sınırın da tamamen kapalı olduğunu ifade etti. Müslim ayrıca çatışmalarda yaralanan IŞİD üyelerinin de Türkiye’de tedavi edildiklerini belirtti.

Esad güçleri IŞİD konvoylarına müdahale etmiyor

Kobane’ye yönelik kuşatmada kullanılan silahların Irak’tan getirilen silahlar olduğunu ifade eden Müslim, Rakka üzerinden getirilen silahların geçiş rotasında Esat yönetimine ait askeri üssün bulunduğunu ancak Esat güçlerinin IŞİD konvoylarına müdahale etmediğini belirtti. Müslim rejimin Kürtlere yönelik saldırıları kendi çıkarına gördüğünü söyledi.

'Ya Türkiye'den gelmişler veya Türkiye topraklarına girip oradan gelmişler'

IŞİD üyelerinin Kobane’ye saldırırken Türkiye toprakları üzerinden geldiğini belirten Müslim şunları ifade etti: “Şu an Kobane'deki saldırının olduğu bölgeye bu kadar silahı aktarmak kolay değil. Saldırı bölgesine giden yolda bir köprü var ve tek geçiş yeri orası. Ancak yüzlerce IŞİD üyesi ağır silahlarıyla arkadaşlarımızın bulunduğu bölgeye arkadan geliyorlar. Yani ya Türkiye'den gelmişler veya Türkiye topraklarına girip oradan gelmişler. Çünkü başka yol yok.

Biz, Türkiye devleti içerisinde bazı kurumların bu çetelerle işbirliği yaptığını düşünüyoruz. Türkiye devleti bizim ilişkimiz yok diyorsa o zaman buna açıklık getirmesi lazım. Sınırdan geçen Rojavalı sivil gençler nasıl bulunup katlediliyor da yüzlerce IŞİD üyesi ve ağır silahlar nasıl görülmüyor. Bu inandırıcı gelmiyor. Bunu Türk yetkililerle konuşuyoruz.”