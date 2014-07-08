Halep'te çıkan çatışmalarda 39 IŞİD üyesi öldürüldü

Suriye'de Halep ilinin bir ilçesi olan Kobane'de YPG’lilerle IŞİD üyeleri arasından çatışma çıktı. Çıkan çatışmada, 39 IŞİD üyesi ve 2 YPG’li yaşamını yitirdi.

ANF’nin haberinde YPG kaynaklarından alınan bilgilere göre, çatışmalar 7 saat boyunca devam etti. Çatışmalarda 39 IŞİD üyesi ölürken çok sayıda üye de yaralandı. Tank, top, havan ve doçka gibi ağır silahların kullanıldığı çatışmada IŞİD’lilere ait çok sayıda silah da YPG’nin eline geçti.

Öte yandan Demokratik Toplujm Kongresi İnanç ve Halklar Komisyonu'da yaptığı açıklamada, "IŞİD güçlerinin ağır silahlarla saldırılarının devam ettiğini" bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kobanî Kantonuna yönelik İŞİD güçlerinin ağır silahlarla başlattığı saldırılar devam etmektedir. Sivil, yaşlı, çocuk, kadın demeden bölge de terör estiren IŞİD'e karşı Uluslararası kamuoyu sessizliği, Müslüman ülkelerin ve Türkiye'nin açık desteği Ortadoğu'yu akıl almaz bir sürece sokmuştur.

İslam örgütü olarak kendini ilan eden ve İslam aleminin kutsal ayı olan Ramazan'da bile katliamlarına aralıksız devam eden IŞİD'in İslam'ın adını kirletmekten ve İslam adına düşmanlığı körüklemekten başka hiç bir temsiliyeti yoktur. bilinmelidir ki, İslam dünyası ve insanlığın tüm değerleri, kazanımları tehlike altındadır. İslam dininin hoşgörüsünden nasibini almamış ve Emperyalizmin bir piyonu olan bu örgüte karşı sadece Kürtler değil Süryaniler, Ermeniler, Aleviler,İslam din alimleri, Ezidiler ve Araplar başta olmak üzere herkesin ayağa kalkması ve Kobanî için seferber olması, IŞİD'in bu saldırılarına karşı durması gerekmektedir.