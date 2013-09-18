Salih Memecan'ın Gezi karikatürü sosyal medyada tepki çekti

Sabah gazetesi karikatüristi Salih Memecan, Gezi Parkı'nda direnişçilerin iş bölümü yaptığı karikatürü sosyal medyada tepki topladı.

Sabah gazetesinde günlük karikatürler çizen ve aynı zamanda Medya Derneği Başkanı olan Salih Memecan’ın bugünkü çizgisi büyük tepki topladı.

Çizginin Sosyal medyada en çok tepki çeken bölümü ise bir eylemcinin gizemli kişi tarafından ‘ölmekle’ görevlendirilmesi oldu.

Memecan karikatüründe, Gezi Parkı direnişçilerinin yaptığı "iş bölümü"nü çizerken, bir kişinin karşısındaki dört kişiye, "Sen taş atacaksın, sen molotof kokteyli, sen barikat kuracaksın, sen öleceksin" dediğini gösterdi.

Twitter'da tepkiler

Memecan'ın bu karikatürünün ardından Facebook ve Twitter'da tepki yorumları atıldı.

İşte o tepkilerden bazıları şöyle:

@nurcanakad: nokta dergisi'nden çok eski arkadaşım olan s.memecan'ı 'insanlığın bittiği yer' olarak niteleyebileceğim bugünkü karikatürü için kınıyorum

@Armagan_caglaya: Salih Memecan "houmor"unu değil, insanlığını kaybetmiş!

@direncigdem: Bizim kardeşlerimize kimse öl emrini vermedi. Sistemin karikatürcüsü S.Memecan'ı kınıyoruz!

@daghanirak: Güne kötü başladıysanız "en azından Salih Memecan değilim" diyerek avunabilirsiniz.

@gunesduru: insanlıkla yakın akrabalığı olmayan salih memecan yine saçmalamış.

@peksenol: memecan yine kendi çöplüğünde ötüyor, çünkü biliyor ki bu city bizimcity.

@ykiziltug: Salih Memecan karikaturistligi birakmis, tetikcilige baslamis...iktidar yalakaligi sen nelere kadirsin...

@sosyolite: Muktedir kalemşörü Salih Memecan mizahın meme yapmış halidir, zımparaya ihtiyacı olduğu açıktır

@bertanesen: Esprisine gülünmeyen adam salih memecan.

@tiric48: @Memecan_Salih ÖLENLE DALGA GEÇMEYİ EN İYİ SİZ BİLİRSİNİZ.!! BABANLA BİZ DALGA GEÇSEK HOŞUNA GİDER Mİ??

@ugurbiryol: Sahibinin sesi Memecan'a: "Yeni Şafak sen taş atacaksın, Star molotof kokteyli, Zaman sen barikat kuracaksın, Sabah sen öleceksin!"

@EsinEpiri: Bir Salih Memecan için asla sinirimi bozamam.Adam doğarken kaybetmiş o bir Memecan,çapı o kdr ztn fazlası olsa şaşardım.

@eeminess: Salih Memecan adlı şahıs yandaş medyanın kuklasıydı. Şimdi de gezi olaylarına dil uzatmaya nasıl cürret ediyor? Bari sus ve edebinle otur.

@temoselim: Salih Memecan açlık grevleri için de "karikatür" çizmişti. kalitesi ve normali bu

@sezgimengi: Ben Salih Memecan olsaydım, önce bir olmamayı dener, sonra da olmazdım...

@slovenyeah: Salih Memecan'ın tek komik yanı, soyadı.

@selamiince: Salih Memecan Menekşe ve Koray Kaya'nın Sivas'ta yakılmasının karikatürünü de çizebilir mi?

@ozguRugzo: salih memecan'ın evladım sen ne yapıyosun diyecek bi aile büyüğü, eşi, dostu falan yok mu acaba ya.

@OklavaliZebani: Sizincity'de para için her yol mübah galiba.

@efekaptanoglu: Salih Memecan'ı ciddiye alınacak bir karikatürist olarak düşünmüyorum zaten. Kimse adını hatırlamayacak.

@ezgieri: Salih Memecan ederin neyse söyle de gerekeni yapalim. Cirkinlesme daha fazla.