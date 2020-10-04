Koronavirüs'e karşı "kelle-paça" önerisiyle gündeme gelen Prof. Canan Karatay'dan yeni öneri: Karbonatlı gargara

Yeni tip Koronavirüs salgınının başında kelle-paça tavsiye etmesiyle gündeme gelen İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'dan 7 ay sonra “Koronavirüs'e karşı sabah akşam karbonatlı suyla gargara yapın” tavsiyesi geldi.

Uluslararası D Vitamini Konseyi üyesi olduğunu anlatan Canan Karatay, “D vitamininin bağışıklık sistemini güçlendirdiği, hastalıklarla da savaştığı gösterildi. Güneşten de alınabiliyor. Hastalıklı kişilerde, bilhassa virüs ve bakteri enfeksiyonu olanlarda D vitamini yüksek olduğu zaman hastalanmıyorlar, hastalansalar da çok hafif atlatıyorlar” dedi.

"D ve C vitaminini vücudunuzda yüksek tutun"

Canan Karatay diğer tavsiyelerini ise şöyle sıraladı:

“2012'de yapılan bir çalışma, C vitamininin hakikaten akciğerlere birikmiş sıvıyı temizlediğini gösterdi. Koruyucu olarak bütün hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın ve halkımızın, vücutlarında D ve C vitaminini yüksek tutmalarını her zaman öneriyorum.

Hiçbir virüs alkali denilen ortamda yaşamaz, bu yıllardır söylenen bilimsel bir gerçektir.

Bütün arkadaşlarıma, sağlık kurumlarında çalışan herkese ve vatandaşlara sabah-akşam karbonatlı suyla gargara yapmalarını öneriyorum.

El yıkamak, uyku ve sıvı almak çok önemli.

C vitaminini ağızdan almak çok önemli.

Ayda bir mutlaka D vitamini yaptırıyoruz. Bunlar virüslere karşı çok önemli. Deniz ve tuzlu su da çok önemli."