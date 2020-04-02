'Salgını denizde yaşayan' ABD Donanması gemisi, mürettabatını Guam'a indirecek

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İçinde bir Koronavirüs salgını başlayan ABD Donanması'na ait USS Theodore Roosevelt isimli uçak taşıyıcı geminin içindeki askerler Guam'a indirilecek. Bu durum, Guamlı siyasetçiler arasında endişeye sebep oldu.

USS Theodore Roosevelt'teki denizcilerin 3 bini cuma gününe kadar Guam'da karaya basacak. Geminin içindeki bir grup askerde Koronavirüs tespit edilmiş, daha sonra denizde görevde olan gemide durumu kontrol etmek oldukça zorlaşmıştı.

Denizciler, ABD'ye bağlı bir özerk bölge olan Guam'da bir otelde kalacak. Ancak karar, adada endişe yarattı. 77 vaka ve 3 ölümle Pasifik bölgesinde krizi en çok hisseden Guam'da, salgının ciddileşmesinden ve sağlık sisteminin çökmesinden korkuluyor.

Ülkede siyasetçiler ve sivil toplum grupları Karara onay veren Guam Valisi Lou Leon Guerrero'yu protesto etti.

Senatör Sabina Flores Perez, valiye karara karşı çıkma çağrısında bulunarak, mevcut kararın "düşüncesizce" olduğunu ve "halk sağlığını tehlikeye attığını" ifade etti.

Perez, "Sağlık kurumlarımız yara almış durumda ve daha bu salgının pik noktasını görmedik. O noktada ada kendini daha da tehdite açık bir durumda bulacak" dedi.

Senatör, denizcilerin kısa sürede iyileşmesini umduğunu söylerken, ABD ordusu mensuplarının tutulacakları oteldeki çalışanlardan büyük ihtimalle "daha genç ve daha iyi sağlık imkanlarına sahip olduklarını" söyledi.

8 yerel grup, valiye kararından vazgeçmesi için bir mektup yolladı.

Vali Guerrero, Guam Daily Post'a verdiği röportajda sadece testleri negatif çıkanların adadaki otellere yerleştirileceğini ifade etti.

ABD, 5 bin kişilik mürettebattaki kaç askerin virüsü taşıdığıyla ilgili bir bilgi vermedi. Reuters'a konuşan bir ABD'li kaynak, uçak taşıyıcı gemideki vaka sayısının 80 olduğunu ifade etmişti.