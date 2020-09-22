Salgın, yanlış maskelerden yayılıyor: Filtre görevi gören 'meltblown' kumaşı kullanılmıyor!

Kâr hırsı yüzünden 3 kat diye satılan maskelerde asıl filtre görevi gören “meltblown” kumaşın kullanılmadığını ortaya çıkaran Tüketici Hakları Derneği’nin Gaziantep Şube Başkanı Bülent Yılmaz, salgının sahte maskelerden yayıldığını iddia etti.

Yılmaz'ın yaptırdığı araştırmaya göre, piyasadaki maskelerin büyük bölümü “olmazsa olmaz” olan virüse karşı koruyucu özellikleri taşımıyor. Üç kat diye satılan maskelerin birçoğunda pahalı olduğu için asıl filtre görevi gören “meltblown” kumaş kullanılmıyor.

"Acil piyasada denetim yapılmalı"

Yılmaz, devletin piyasada acilen maske denetimi yapıp sahte maskelerin toplatılmasını isterken, son dönemde artan salgının sahte maskelerden kaynaklandığını savundu.

Yılmaz, tıbbi cihaz konusundaki standartların sıkı tutulduğunu ancak genel kullanım amaçlı olarak piyasaya sunulan maske ve benzeri ürünlerde bu standartların gerekli olmadığının açıklandığını belirtti.

"Maskeler için resmi bir kontrol ve takip mekanizması yok"

Yılmaz, piyasaya maske üreten firmalardan “tıbbi cihaz satış merkezi yetki belgesi” veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kaydı aranmadığını da bildirirken, “Ne yazık ki, vatandaşların kullandıkları maskeler için resmi bir kontrol ve takip mekanizması yok” dedi.

Maskenin katmanlarında hangi kumaşlar kullanılıyor?

Yılmaz 3 katlı maskelerin 1'inci ve 3'üncü katında “spunbond” kumaşın, 2'nci katmanında ise asıl filtre vazifesi gören “meltblown” isimli kumaşın kullanılması gerektiğini vurguladı.

"Piyasalardaki maskelerin her 3 katında da spunbond kullanılıyor"

Piyasada satılan maskelerin çok büyük bir bölümünde her 3 katmanda da spunbond kumaşın kullanıldığını, vurgulayan Bülent Yılmaz, “Bunun en temel sebebi spunbond kumaşın kilo fiyatı 4-5 dolar iken, meltblown kumaşın 15-16 dolar olması” dedi.

Salgınla kumaş fiyatları arttı

Salgının ilk ortaya çıktığı ve maske talebinin çok arttığı mart-nisan aylarında meltblown kumaş fiyatının 35 dolara kadar çıktığını da belirten Yılmaz, “Sahte maske üretiminin temelinde yatan şey, fahiş kâr etme arzusudur.

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