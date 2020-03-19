Salgın videolarını izlemeyin, çocuklarınızın moralini bozmayın

Uzm. Klinik Psikolog Berna Küçük İspir, dünyayı tehdit eden ve ölümlerin yaşandığı yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınından hem fiziksel hem de ruhsal açıdan sağlıklı çıkmanın mümkün olduğunu belirterek, salgınla ilgili görüntülerin sürekli izlenmemesi gerektiğini söyledi.

Hastalık hakkındaki verilen bilgilerin, korku ve kaygı bunaltıcı olabildiğini söyleyen Küçükispir, bu durumun çocuklarda ve yetişkinlerde yoğun duygulara neden olabileceğini kaydetti.



Küçükispir, "Herkesin stresli durumlara farklı tepkileri olabilir. Kişilerin, medyada salgınla ilgili görüntüleri ve haberleri sürekli olarak izlemesi de hissettiğimiz sıkıntının ve kaygının artmasına neden olabilir" dedi.

Küçükispir; bu sıkıntılı süreçte aile ve çocukların, moral ve motivasyon bozan davranışlardan uzak durmasını gerektiğini söyledi.

"Hiç yokmuş gibi davranmayın"

Korku ve paniğin çocuklara hissettirilmemesi gerektiğini vurgulayan Berna Küçük İspir, şöyle devam etti: "Çocuklarınızla konuşurken bu konu hiç yokmuş gibi davranmayın. Koronavirüs hakkında çocuklara bilgiyi yaşlarına uygun cümleler kurarak anlatmalısınız.



Çocuklarımızın evde olduğu şu günlerde, çocukların her anını organize etmeye çalışmayın. Çocuklar bunun paniğini yaşamazsa, kendi oyununu kendisi bulur. Eğer çocukların tüm gününü doldurmaya çalışırsanız, bu durum çocukları tam tersi sıkıntıya sokar."

"Çocukların yaşına uygun bilgiler verin"

Çocuklara güvende oldukları konusunda bilgiler verilmesinin yararlı olacağını söyleyen Küçükispir, "Stresle başa çıkabilme tekniklerini, yaşına uygun şekilde anlatın. Çocuklarınızla evde yapabileceğiniz faaliyetlere önem verebilirsiniz.



Deneysel ve bilimsel etkinlikler yapabilirsiniz. Hijyeni içselleştirmek açısından çocuklara karabiber deneyini yapabilirsiniz. Okulların tatil edildiği bir dönemde, onların ilgisini çekecek kitaplar okumasına teşvikte bulunun" diye konuştu.