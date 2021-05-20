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Salgın tedbirlerinin hukuksuz olduğunu savunarak soruşturma başlattığını duyuran Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut görevinden uzaklaştırıldı

20 Mayıs 2021 12:28

Koronavirüs salgını tedbirlerinin hukuksuz olduğunu savunarak; tedbirler, maske zorunluluğu ve aşı uygulaması hakkında re'sen soruşturma başlattığını duyuran Şanlıurfa Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut görevden uzaklaştırıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, sosyal medya hesabından Koronavirüs tedbirlerini eleştiren ve soruşturma başlattığını duyuran Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut'un, geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

HSK'dan yapılan açıklamaya göre, HSK 2. Dairesi, Savcı Akbulut hakkında HSK müfettişlerince hazırlanan ön raporu görüştü.

Hakkında soruşturma yapılan savcının, bulunduğu hal üzere göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatine ulaşan Daire, Akbulut'un oy birliği ile Hakimler ve Savcılar Kanununun 77'nci maddesi gereğince, geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

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