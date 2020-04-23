Doktorluğa dönen İngiltere'nin güzellik kraliçesi Bhasha Mukherjee, Koronavirüs'le mücadelelerini anlattı: Meslektaşlarımız sinek gibi yere yapışıyor

Yeni tip Koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Asıl mesleği doktorluk olan ve salgın sürecinde mesleğine dönme kararı alan İngiltere'nin güzellik kraliçesi Bhasha Mukherjee, yaşadıklarını anlattı. Koruyucu ekipmanlarının yetersizliğinden şikâyet eden Mukherjee, “Meslektaşlarımız, birlikte çalıştığımız insanlar, sinek gibi yerlere yapışıyor” dedi.

İngiltere'nin güzellik kraliçesi Bhasha Mukherjee'nin mesleğinin aslında modellik olmadığını öğrenenler geçen yıl büyük şaşkınlık yaşamıştı. Asıl mesleği doktorluk olan Mukherjee, takdir toplayan bir davranış gerçekleştirdi ve Koronavirüs hastalarına yardım edebilmek için doktorluğa döndü.

İngiltere'nin Derby kentinde yaşayan Bhasha Mukherjee, 2 Ağustos'ta Londra'da düzenlenen Miss England yarışmasında İngiltere'nin en güzel kızı seçilmişti. 24 yaşındaki İngiltere güzeli, yarışmadan kısa süre sonra ise doktorluk mesleğine başlamıştı.

Bhasha Mukherjee, Koronavirüs nedeniyle yakınlarını ziyaret için gittiği Hindistan'da mahsur kalmıştı. Hindistan Başbakanı Modi'nin uçuşları iptal etme kararından sonra İngiltere'ye dönemeyen kraliçe, ülkesine dönüp zor günlerde hastanede yardımcı olmak istiyordu. 24 yaşındaki Bhasha Mukherjee, bu olaylar patlak vermeden önce Lincolnshire'daki Pilgrim Hastanesi'nde görev yapıyordu. Ailesi ile birlikte Kolkata'da karantinada kalan Bhasha Mukherjee, İngiltere'ye döndü.

"İngiltere'ye yardım etmek için daha iyi bir zaman olamazdı"

CNN'e konuşan Mukherjee kararını, "Eve geri dönmek ve doğrudan gelip işe gitmek istedim. Miss İngiltere olmak ve ihtiyaç anında İngiltere'ye yardım etmek için daha iyi bir zaman olamazdı" diyerek açıklamıştı.

Bu açıklamaların ardından Mukherjee, Hindistan'dan Frankfurt'a, ardından Londra'ya bir uçuş bularak İngiltere'ye döndü. Doktor olarak işe dönene kadar 1-2 hafta boyunca kendini tecrit eden Mukherjee, solunum alanında uzmanlaştığını ancak kriz dönemi nedeniyle istenilen her alanda görev yapacağını belirtmişti.

"Meslektaşlarımız, birlikte çalıştığımız insanlar, sinek gibi yerlere düşüyor"

Önceki gün Sky News'a açıklamalar yapan Bhasha, Lincolnshire Boston Pilgrim Hastanesi'nde işe döndükten sonra neler yaşadığını ve Koronavirüs salgınıyla ilgili tecrübelerini anlattı.

Meslektaşları adına konuşan, “Bizim için gerçekten zorlu olan ve mücadele ettiğimiz şeyin moral olduğunu düşünüyorum" dedi ve ekledi:

“Çünkü arkadaşlarımız, meslektaşlarımız, birlikte çalıştığımız insanlar, sinek gibi yerlere düşüyor. Bunun sebebi de yeterli koruyucu ekipman ve maskemini olmayışı.

Covid koğuşlarından birinde, test sonuçları pozitif çıkmış olan 18 personelimiz var. Burumu kritik olan bazı doktorlarımız var ve bu olmamalı.

Ayrıca şu anda ekipman eksikliğinden ötürü virüs kapan ve görev başında olamayan çok fazla hemşire ve doktor var. Güvenlik önlemlerinin nasıl uygulanacağına dair anlayış eksikliği nedeniyle hepsinin Covid-19 testleri pozitif geliyor çünkü bizlere kafa karıştırıcı mesajlar veriliyor."