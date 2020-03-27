Salgın nedeniyle işten çıkarıldılar: Virüsten değil açlıktan öleceğiz

Koronavirüs salgını nedeniyle işler durunca otel çalışanından kuaförüne, tekstil işçisinden garsonuna işsiz kalan ya da ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar, dün Şişli’deki İŞKUR önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İşsizlik maaşı için soğuk havada, sırada beklemek zorunda kalan yurttaşlar, açıklanan onca ekonomik tedbire rağmen kendilerinin güvence altına alınmadığına tepkili.

Cumhuriyet'ten Gamze Bal'ın haberine göre Çalıştığı tekstil firmasının iki hafta önce üretime ara verdiğini, bu süre boyunca ücretsiz izne çıkarıldığını anlatan bir yurttaş, “Kiracıyım, çocuğum var, bütün ödemelerim duruyor. Ne yiyeceğimizi kara kara düşünüyorum. Koronadan değil, açlıktan öleceğiz” dedi. Aynı durumdaki başka bir emekçi ise “Hükümetin virüse yönelik açıkladığı ekonomik pakette bizleri güvenceye alan hiçbir önlem yok. Olsa, zaten bu kuyrukta beklemezdik. Zenginler koronayı, biz maddi sıkıntımızı düşünüyoruz” diye konuştu. Kuyrukta bekleyenlerden biri de 20 yaşındaki bir gençti. Salgından önce İstanbul Hacıosman’da bir fırın-kafede çalıştığını anlatan genç, şimdi işsiz kaldığını, işten ayrılmadan önce yanına aldığı poğaçalarla da günlük gıda ihtiyacının bir kısmını karşıladığını anlatıyor. “Ailem memlekette. Onlara para yardımı yapıyordum ama şimdi kendim de geçinemiyorum” diyor. İşsizlik parasının çıkıp çıkmayacağından da emin değil. En azından kirasını ödemesinde yardımcı olur düşüncesiyle “bir umut” geldiğini söylüyor. Hükümet, bu insanlara acilen destek olmalı.