Salgın günlerinin insan psikolojisine etkileri neler, krizle nasıl başa çıkılır?

Kısa Dalga'da yayınlanan Psiko-Cast programında Psikolog Dr. Diva Uluçay, yeni tip Koronavirüs salgınının insan psikolojisi üzerinde yarattığı etkileri ve bu krizle nasıl başa çıkılacağının yollarını anlattı.

“Karşı karşıya kaldığımız şey çok gerçek bir tehdit" diyen Psikolog Dr. Diva Uluçay şünları söyledi;

"Bütün gün oturup düşünseniz de gelecekte olacakları, koronanın size, ailenize, dünyaya bırakacağı izleri bir dereceye kadar kontrol edebilirsiniz. Bu tehdit karşısında hissettiğiniz kaygınızı da değiştiremeyeceksiniz. En kolay değiştirebileceğiniz şey, şu andaki davranışlarınız, bu fırtınaya nasıl tepki verdiğinizdir. Fırtınanın ortasında güvenle demir atmamızı sağlayabilecek üç şey: duygu ve düşüncelerimizi kabul etmek, bedenimize dönmek ve yaptığımız şeyleri tam farkındalıkla yapmak. İçinizden geçenleri sakince ve nazikçe kabul edin.”