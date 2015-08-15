'Saldırıyı lanetliyoruz, Kamp Armen iade edilsin!'

Kamp Armen'deki nöbetin 100. gününde aktivistlerin sopalı 8 kişinin saldırıya uğramasını kınayan Irkçılığa ve Milliyetçiliğe Dur De Platformu, kampın iade edilmesini talep etti.

Ermenilerin devlet tarafından el konulan mülkleri arasında yer alan ve aralarında Hrant Dink, Rakel Dink ve HDP Milletvekili Erol Dora'nın da bulunduğu yaklaşık bin 500 çocuğa ev sahipliği yapmış olan Kamp Armen olarak bilinen Tuzla Çocuk Kampı'nın yıkımına karşı duran ve tapusunun iade edilmesi için nöbet tutan gönüllüler 100. günde sopalı saldırıya uğradı.

Kampı ziyarete gelen bazı vatandaşlar, kimliği belirsiz sekiz kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırganlar, gönüllüleri darp ettikten sonra araçlarına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Hafif yaralanan iki kişi, hastanedeki kısa süren tedavilerinin ardından saldırganlar hakkında polise şikâyette bulundu.

'Lanetliyoruz'

Saldırıyla ilgili Irkçılığa ve Milliyetçiliğe Dur De Platformu'ndan bir açıklama yapıldı.

Açıklama şöyle:

Tuzla’da devlet tarafından gasbedilen Ermeni yetimhanesi Kamp Armen’deki direnişe 100. gününde faşistler saldırdı.

Yaralanan arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, saldırganların bir an önce bulunmasını talep ediyoruz.

Öte yandan, direnişin hâlâ sürüyor olmasının sebebi, kampın gerçek sahiplerine iade edilmemiş olması.

AKP hükümeti, 7 Haziran seçimlerinden önce, Ermeni halkının tarihsel acıları üzerinden oy devşirmeye çalışarak, oyalama süreci devam ederken kampın iade edildiği yalanını yaymıştı.

Seçimlerde AKP yenildi. Kampın iadesiyle ilgili süreç ise tıkandı.

AKP’nin Fatih Tezcan gibi kalemşörleri, Kamp Armen’de direnen arkadaşlarımızı ırkçı argümanlarla hedef göstermeye devam ediyor.

Faşistlerin saldırısına uygun zemini hazırlayan, kampın iadesini rafa kaldıranlardır.

Türkiye devletidir, geçici AKP hükümetidir.

Kamp Armen’in Ermeni halkına iadesi yönündeki talebimizi tekrarlıyor, herkesi bir kez daha direnişle dayanışmayı büyütmeye çalışıyoruz.

Ermeni halkı yalnız değildir!

Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe Platformu