Kamp Armen'de yıkıma karşı nöbet tutan gönüllülere sopalı saldırı!

Ermenilerin devlet tarafından el konulan mülkleri arasında yer alan ve aralarında Hrant Dink, Rakel Dink ve HDP Milletvekili Erol Dora'nın da bulunduğu yaklaşık bin 500 çocuğa ev sahipliği yapmış olan Kamp Armen olarak bilinen Tuzla Çocuk Kampı'nın yıkımına karşı duran ve tapusunun iade edilmesi için nöbet tutan gönüllüler 100. günde sopalı saldırıya uğradı.

Kampı ziyarete gelen bazı vatandaşlar, kimliği belirsiz sekiz kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırganlar, gönüllüleri darp ettikten sonra araçlarına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Hafif yaralanan iki kişi, hastanedeki kısa süren tedavilerinin ardından saldırganlar hakkında polise şikâyette bulundu.