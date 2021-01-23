T24 LogoT24 Logo
Gündem

Saldırıya uğrayan Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Soylu, Bahçeli'ye minnet borcunu ödüyor

23 Ocak 2021 07:24

Saldırıya uğrayan gazetecilerden biri olan Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü yazısında, daha önce ifade ettiği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından MHP lideri Devlet Bahçeli’nin baskısı sonucu kabul etmediği görüşünü hatırlattı. Uğuroğlu, “Özdağ'a bana ve Hatipoğlu'na yönelik polis soruşturması kurnazlığı şunu açıkça gösteriyor; Soylu Bahçeli'ye minnet borcunu ödüyor” diye yazdı.

Öte yandan Türk yargısını ‘bağımsızlık’ ve ‘tarafsızlık’ açısından eleştiren Uğuroğlu, “Türk yargısının 2018'den bu yana ‘siyasi’ bir organ olan HSK tarafından kontrol altında olduğu” görüşünü de dile getiren Uğuroğlu, “FETÖ ihraçlarından sonra yeni alınan savcı ve hâkimlerin AKP ve MHP'li avukatlar arasından seçildiğini sağır sultan duydu” sözlerini kaydetti.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

Uğuroğlu dün kaleme aldığı yazısında da, bir kez daha kendisinin ya da gazetenin yazarlarının saldırıya uğraması ya da öldürülmesi durumunda birinci dereceden sorumluların MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun olduğunu söylemişti.

TIKLAYIN -Uğuroğlu: Bana veya yazarlarımıza bir kez daha saldırı olursa, hatta öldürülürsek birinci derece sorumluları Bahçeli, Semih Yalçın ve Soylu’dur

ETİKETLER

Orhan Uğuroğlusaldırıbahçelisüleyman soyluerdoğanistifaminnet borcu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24